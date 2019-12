Huismerk of merkmedicijn: is er een verschil?

Iedereen koopt wel eens pijnstillers of een neusspray. De drogisterijen liggen er vol mee en allemaal beloven ze beterschap. De prijs zegt in ieder geval niks over de werking.

Is er een verschil tussen merk- en huismerkmedicijn?

Zelfzorgmedicijnen, medicijnen zonder recept, koop je bij de drogist, apotheek of supermarkt. Alle zelfzorgmedicijnen moeten voldoen aan strenge regels die ook voor medicijnen op recept gelden. Deze regels houden in dat de werking bewezen moet zijn, dat het een veilig medicijn is en dat het van goede kwaliteit is. Goedkope paracetamol van het huismerk is daarom net zo goed als het duurste merk.

Werkzame stof Werkt bij Prijs per stuk Prijs per stuk A-merk Huismerk Paracetamol (500mg) Pijn Panadol: €0,08 €0,02 Naproxen (220mg) Pijn Aleve: €0,27 €0,12 Ibuprofen (400mg) Pijn Nurofen: €0,19 €0,08 Xylometazoline Verstopte neus Otrivin: €5,09 €2,89 Acetylcysteïne Vastzittende hoest Fluimucil: €1,17 €0,43

Peildatum: 15-08-2018

Pijnstillers: welke kies je?

Sommige ibuprofen doet geloven dat het een bijzondere, snellere werking heeft. Als dit al zo is dan scheelt dit hooguit een kwartier met de goedkopere variant. Pijnstillers met naproxen voor spierpijn (bijvoorbeeld Aleve Select), menstruatiepijn (Aleve Feminax) of gewone pijn (Aleve Classic) zijn eigenlijk precies dezelfde tabletjes. Ook zijn ze vergelijkbaar met de huismerk naproxen.

Neusspray: welke kies je?

Van de traditionele kruidengeneesmiddelen en homeopathische neussprays is het niet bewezen dat ze werken bij neusverkoudheid. En eigenlijk is je neus ook prima in staat om zichzelf schoon te maken.

Wil je toch wat aan je neusverkoudheid doen? Kies dan voor een spray met xylometazoline, tramazoline of oxymetazoline. Deze neussprays vallen onder de goedgekeurde en veilige zelfzorgmedicijnen. Ook hier geldt, de goedkope variant werkt net zo goed. Er zitten namelijk dezelfde werkzame stoffen in.

Let op: gebruik deze neussprays maximaal 1 week. Het gevaar is namelijk dat je neus went aan de stof en je daarna niet meer zonder kunt.

