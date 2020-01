Zelfzorg bij een koortslip

Wat is een koortslip?

Een koortslip, ook wel koortsuitslag of herpes labialis genoemd, is een infectie van de huid op of rond de lippen. Je herkent een koortslip aan met vocht gevulde blaasjes die jeuken, tintelen, branden of pijn doen. Na enkele dagen drogen de blaasjes op en gaan ze op in zweertjes met een korstje.

Is een koortslip besmettelijk?

Een koortslip wordt veroorzaakt door het herpes-simplexvirus. Dit virus bevindt zich in het vocht in de blaasjes en is besmettelijk.

Het kan worden verspreid door zoenen, knuffelen, seksueel contact en aanrakingen. Ook wanneer je een voorwerp gebruikt waar iemand met een koortslip aan heeft gezeten (bijvoorbeeld glazen of bestek).

De aandoening is besmettelijk vanaf ongeveer 3 dagen voor het ontstaan van de blaasjes tot wanneer de blaasjes zijn ingedroogd. Na besmetting blijft het virus levenslang in het lichaam aanwezig.

Veel mensen zijn al op jonge leeftijd besmet met het virus. Bij verminderde weerstand kan het virus actief worden en leiden tot een koortslip.

Is een koortslip gevaarlijk?

Meestal kan een koortslip geen kwaad en geneest het na een dag of 10 vanzelf. Een infectie met het herpesvirus kan wel ernstige klachten geven voor pasgeboren baby’s, mensen met een verminderde afweer of mensen met veel eczeem.

Pasgeboren baby’s kunnen door contact met het herpesvirus een hersenontsteking ontwikkelen, met mogelijk fatale gevolgen. Knuffel dus nooit met een pasgeboren baby wanneer je een koortslip hebt.

Raak je koortslip zo min mogelijk aan. Wrijf je na het aanraken in je ogen, dan kun je een oogontsteking oplopen. Was na elk contact met de koortslip je handen goed met water en zeep.

Hoe voorkom ik een koortslip?

Maak serviesgoed dat iemand met een koortslip heeft gebruikt goed schoon. Gebruik eigen handdoeken en tandenborstels en vermijd contact met de besmette plek.

Voor sommige mensen is uv-straling een uitlokkende factor. Gebruik in dat geval altijd een zonnebrandmiddel of lippenbalsem met hoge beschermingsfactor.

De kans op een koortslip verklein je ook door een goede weerstand. Zorg voor gezonde, gevarieerde voeding, voldoende beweging en nachtrust.

Zelfzorgmiddelen bij een koortslip

Eerstekeusmiddelen

In principe geneest een koortslip na een dag of 10 vanzelf, zonder littekenvorming. Het is dus niet nodig om behandeld te worden.

Voor de pijn of jeuk kun je smeren met een vette crème of zalf met zinkoxide of zinksulfaat. De crème breng je 4 tot 6 keer per dag aan op de blaasjes.

Zorg ervoor dat je de crème niet uitsmeert, want dat kan het virus verder verspreiden.

Tweedekeusmiddelen

Middeltjes die bedoeld zijn om een koortslip te behandelen, verminderen (de duur van) de klachten vaak nauwelijks. Het gaat hierbij om middelen met de werkzame stof aciclovir.

Wil je deze middelen toch gebruiken, doe dat dan zo snel mogelijk na het ontstaan van een branderig gevoel, dus vóór het ontstaan van de blaasjes.

Niet aan te raden

Er zijn verschillende alternatieve middelen op de markt voor de behandeling van een koortslip. Hoewel sommige zalven mogelijk verzachtend werken, kunnen andere bestanddelen in deze producten overgevoeligheid veroorzaken. Het is daarom niet zinvol deze middelen te gebruiken.

Ook goudsbloem- en theeboomolie om een koortslip tegen te gaan raden we niet aan. Net als het gebruik van middelen met rode zonnehoed om de weerstand te verhogen en daardoor de kans op een koortslip te verminderen.

Naar de huisarts

Het is in de regel niet nodig om naar de huisarts te gaan met een koortslip. Toch gelden er enkele uitzonderingen waarbij het wél raadzaam is om contact op te nemen met de huisarts:

De blaasjes houden langer dan 2 weken aan.

De koortslip is anders of erger dan normaal.

Er ontstaan blaasjes op of rond het ooglid.

Je hebt last van een pijnlijk, rood oog dat gevoelig is voor licht.

Je krijg blaasjes op de geslachtsdelen.

Je krijgt blaasjes in een eczeemplek en de blaasjes breiden zich over de rest van de huid uit.

Je hebt een sterk verminderde afweer. Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte, chemotherapie of door het gebruik van medicijnen die je afweer onderdrukken.

Je bent zwanger en in de laatste weken voor de bevalling heb je last van blaasjes op schaamlippen of in de vagina.

Je pasgeboren baby krijgt blaasjes.

Je pasgeboren baby wordt ziek, enkele dagen tot weken na contact met iemand met een koortslip.

Als de klachten van je koortslip hevig zijn, kan de huisarts de plaatselijk verdovende stof lidocaïne combineren met zinkoxide. Dit is om de lip wat te verdoven.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van het artikel over de koortslip uit de Gezondgids van december 2019 en informatie van thuisarts.nl.

