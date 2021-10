Zelfzorg bij oorpijn

Oorzaken van oorpijn

Oorpijn is vaak het gevolg van een ontsteking van het buiten- of middenoor. Maar ook bij bijvoorbeeld vliegen of bij andere ontstekingen in het lichaam kun je last krijgen van oorpijn.

Middenoorontsteking

Een middenoorontsteking begint meestal met een verkoudheid. Daarbij zwelt het slijmvlies van de neus-/keelholte op. De verbinding van het middenoor met de neus- en keelholte wordt dan dichtgedrukt. Deze verbinding wordt ook wel de buis van Eustachius genoemd. Het middenoor wordt afgesloten en kan op deze manier ontstoken raken. Hierbij ontstaat vocht dat op het trommelvlies drukt. Dit ervaar je als oorpijn.

Soms scheurt het trommelvlies en loopt het vocht in de vorm van pus met een beetje bloed naar buiten. Dit heet een loopoor. De pijn verdwijnt meestal snel en het trommelvlies geneest daarna vanzelf.

Vooral jonge kinderen hebben vaak last van een middenoorontsteking. Waarschijnlijk komt dit doordat ze vaker verkouden zijn. De buis van Eustachius raakt bij deze groep dan makkelijker dichtgedrukt.

Buitenoorontsteking

Oorpijn bij volwassenen komt vaak door een buitenoorontsteking. Met het buitenoor wordt de oorschelp en de gehoorgang bedoeld. Een buitenoorontsteking is vaak een ontsteking van de huid van de gehoorgang door een bacterie of schimmel. Hij kan zichtbaar zijn of dieper in de gehoorgang zitten.

Vaak heb je bij een buitenooronsteking last van jeuk. Dit komt doordat er vocht en zeepresten in de oren na het douchen of zwemmen achterblijven. Of door overmatig peuteren of wattenstaafjesgebruik.

Andere oorzaken

Oorpijn kan zowel bij kinderen als bij volwassenen ook andere oorzaken hebben dan een ontsteking van het middenoor of buitenoor. Denk aan de bof of een puistje in de uitwendige gehoorgang. Of een ontsteking in de kaak of achterste kiezen of ontstoken amandelen. Verder kun je ook in het vliegtuig last krijgen van oorpijn, door de dalende en stijgende luchtdruk.

Hoe voorkom ik oorpijn?

Een middenoorontsteking bij een kind kun je deels voorkomen door snel te reageren bij verkoudheid. Probeer de neus met een zoutoplossing open te houden. En als je kind met oorontsteking ook koorts heeft, zorg dan dat het genoeg drinkt. Eventueel kun je het hoofd van het kind in bed wat hoger leggen dan de rest van het lichaam.

Reinigen

Om problemen in het buitenoor te voorkomen, is het belangrijk de oorschelp alleen met water te wassen. Zeepresten kunnen de huid van de gehoorgang namelijk irriteren. Reinig eventueel het voorste deel van de gehoorgang met olijf- of slaolie. Ga nooit te diep in je gehoorgang en maak je oor vanbinnen niet schoon. Peuter niet met een wattenstaafje of andere voorwerpen in je oor. Dit kan de huid van de gehoorgang (en als je onvoorzichtig bent ook het trommelvlies) beschadigen.

Oren goed afdrogen

Droog verder je oren goed af na het douchen en zwemmen. Chloor in zwembadwater kan de huid van de gehoorgang extra irriteren. Als je vaker last hebt van oorontsteking kun je je oren tijdens het zwemmen beschermen met oordoppen. Heb je al een oorontsteking, loopoor of kapot trommelvlies? Ga dan niet zwemmen en let erop dat er bij het douchen geen water in je oor komt.

Oorpijn in het vliegtuig

Om oorpijn in het vliegtuig te voorkomen of verminderen is het meestal voldoende om te zuigen of kauwen op een snoepje, iets te drinken, te slikken of te gapen. Zo kun je de buis van Eustachius beter laten functioneren. Je kunt ook je oren klaren. Maar wees niet te fanatiek. Te veel druk uitoefenen op de oren kan averechts werken en de druk verdwijnt vanzelf als het vliegtuig op hoogte is of is geland.

Zelfzorgmiddelen bij oorpijn

Om de pijn te verlichten bij buiten- en middenoorontsteking kun je een pijnstiller gebruiken. Paracetamol is hierbij de eerste keus. Als paracetamol onvoldoende helpt kunnen volwassenen ibuprofen, diclofenac of naproxen gebruiken. Maar let op: een belangrijk nadeel is een irriterende werking op het slijmvlies van maag en darmen.

Last tijdens het vliegen

Heb je bij het vliegen erg veel last van je oren of ben je verkouden? Gebruik dan neusdruppels of een neusspray met een slijmvliesslinker, zoals xylometazoline.

Niet aan te raden bij een middenoorontsteking

Neussprays of neusdruppels met een fysiologische zoutoplossing of met een slijmvliesslinker zoals xylometazoline, helpen niet bij een middenoorontsteking.

Van oordruppels met de lokaal verdovende stof lidocaïne, zoals Otalgan is nooit een gunstig effect aangetoond. Bovendien kan het bij een kapot trommelvlies schade toebrengen aan het gehoor.

Ook van oordruppels met plantaardige oliën en van homeopatische oordruppels is nooit een gunstig effect aangetoond. Ditzelfde geldt voor plantaardige of homeopathische neusdruppels.

Naar de huisarts

Als volwassene is het raadzaam om naar de huisarts te gaan bij hevige oorpijn en bij eczeem of jeuk in het oor. Ook als de klachten regelmatig terugkeren is het goed om een arts te bezoeken.

Heeft je kind oorpijn? Dan is het verstandig een arts te bezoeken bij de volgende gevallen:

De oorpijn duurt langer dan 3 dagen.

Na 1 dag oorpijn als het kind jonger is dan 6 maanden.

Het kind heeft langer dan een week een loopoor. Ook krijgt het kind toenemende koorts, eet of drinkt slechter of wordt suf.

Als het kind jonger dan 2 jaar is en pijn heeft aan beide oren. Of als de oorpijn erger wordt of bij drukpijn achter het oor.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van het artikel over oorpijn uit de Gezondgids van oktober 2021.