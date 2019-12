Zelfzorg bij reisziekte

Altijd leuk, een vakantie in het vooruitzicht. Maar de weg naar de vakantiebestemming toe kan wat minder fijn zijn. Zeker als je last hebt van reisziekte. Wat kun je zelf doen om reisziekte te voorkomen en te verhelpen?

Wat is reisziekte?

Met reisziekte bedoelen we de ziekte die optreedt tijdens het reizen met een vervoersmiddel zoals de auto, boot of het vliegtuig. Het is dan ook een verzamelnaam voor wagenziekte, zeeziekte en luchtziekte. Symptomen die vaak gepaard gaan met reisziekte zijn misselijkheid, braken, duizeligheid, zweten, gapen en hoofdpijn.

Hoe voorkom ik reisziekte?

Zorg dat je uitgerust op reis gaat en dat je geen lege, maar ook geen te volle maag hebt. Vermijd koffie, alcohol en frisdrank voorafgaand en tijdens de rit. Probeer niet te lezen, schrijven of op een beeldscherm te kijken tijdens de reis.

Wat kan ik zelf doen tegen reisziekte?

Er zijn verschillende dingen die je zelf kunt doen om reisziekte te verminderen. Zo kun je bij wagenziekte het beste voorin gaan zitten, of zelf rijden. Hoe beter je alles kunt zien, hoe minder de klachten.

Voorkom bij reizen met de trein, bus of tram dat je achteruit moet zitten. Kijk verder in de rijrichting naar een vast punt in de verte. Ook kun je proberen te slapen tijdens de reis, zodat je minder van de symptomen ervaart.

Zorg verder voor frisse, koele lucht door het autoraampje open te draaien of naar buiten te gaan als je je op een boot bevindt. In een vliegtuig kun je proberen afleiding te zoeken door even door het vliegtuig te wandelen of een gesprek met je buurman aan te knopen. Zorg verder bij lange autoritten voor voldoende pauzes.

Welke zelfzorgmedicijnen gebruik ik tegen reisziekte?

Antihistaminica

Als eerdergenoemde tips tegen reisziekte niet helpen, dan kun je ook voor zelfzorgmedicijnen kiezen. Antihistaminica (anti-allergiemiddelen) blokkeren de prikkeling van het braakcentrum en kunnen daardoor helpen de misselijkheid en braakneigingen te verminderen. Voorbeelden van antihistaminica tegen reisziekte zijn:

Cinnarizine

Cyclizine

Meclozine

Een nadeel is wel dat deze stoffen je slaperig kunnen maken. Ze zijn dus niet geschikt als je zelf de bestuurder bent of als je om andere redenen alert moet blijven. Er is ook een combinatiemiddel met cinnarizine en chloorcyclizine in de handel: Primatour. Dit middel werkt niet beter dan de 3 genoemde stoffen apart.

Gember

Er zijn middelen met gember te koop tegen reisziekte. Het is echter niet zeker dat gember reisziekte kan voorkomen. Het gebruik van middelen met gember wordt dan ook niet aangeraden door artsen.

Als je erg last hebt van de bijwerkingen van reguliere middelen tegen reisziekte, dan is het misschien het proberen waard. Gemberpoeder kan wat maagklachten geven, maar suf word je er niet van.

Wat kan de huisarts voorschrijven tegen reisziekte?

Als antihistaminica onvoldoende werken en er een langdurige werking gewenst is, kan de arts ook een receptgeneesmiddel tegen reisziekte voorschrijven: scopolamine. Dit middel is in de vorm van een pleister in de handel als middel tegen reisziekte en werkt drie dagen.

Nadeel is dat er bij gebruik relatief vaak bijwerkingen optreden. Denk aan onscherp zicht, een droge mond en slaperigheid. Daarnaast is scopolamine alleen geschikt voor volwassenen en kunnen sommige mensen (voornamelijk ouderen) er verward door raken.

Het juiste medicijn Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in ons leven. Voor veel ziektes en kwalen is een passend medicijn beschikbaar. Het juiste medicijn beschrijft van bijna 3000 medicijnen wat je eraan hebt en welke bijwerkingen bekend zijn. Bestel het boek

Lees ook: