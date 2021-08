Trekpleister Sunspray

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gelijke formule is ook verkrijgbaar van Kruidvat Solait. En hij is verkrijgbaar in een verpakking van 400 ml (voor ca. €5). Deze andere verpakking is niet getest. De tekst op deze verpakking luidt: Waterresistent, met vitamine E, dermatologisch goedgekeurd.