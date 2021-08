Zonnebrand SPF 30 Test

Anti-zonnebrandmiddelen heb je in verpakkingen van 75, 100, 125, 150, 200 en 250 ml of zelf in een literfles. Door die verschillende inhoudsvormen is het lastig de prijs te vergelijken, maar het is zeker de moeite waard.

Voor 100 ml zonnebrand betaal je gemiddeld €9. Maar de bandbreedte is groot. De duurste zonnebrand in onze test kost ruim €20 per 100 ml.

Huismerken van drogisterijen of supermarkten zijn een stuk goedkoper en heb je al voor minder dan €5 per 100 ml. De goedkoopste is nog geen €2 per 100 ml.

Er wordt behoorlijk gestunt met zonnebrandmiddelen. De prijzen kunnen per week behoorlijk verschillen. Zo zijn er vaak acties met bijvoorbeeld de tweede voor de helft van de prijs.