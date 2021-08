Test zonnebrand SPF50 of SPF50+

Duurdere zonnebrandmiddelen zijn niet beter dan goedkope. In onze zonnebrandmiddelentest van afgelopen jaren vallen er middelen uit alle prijscategoriën door de mand. Die hadden ze een veel lagere SPF dan vermeld. Of de UVA-bescherming is onvoldoende.

Voor 100 ml zonnebrand betaal je gemiddeld €9. De duurste zonnebrand in onze test kost €20 per 100 ml. Huismerken van drogisterijen of supermarkten zijn een stuk goedkoper en heb je al voor minder dan €5 per 100 ml. De goedkoopste is €2 per 100 ml.