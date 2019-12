Blog: Eindelijk heb ik mijn zonnepanelen gezien!

Ariette Dommering is manager onderzoek bij Milieu Centraal. Vanuit die functie houdt zij zich bezig met alle aspecten van milieu en energie in het dagelijks leven: van afval tot zonnepanelen. Zij studeerde Milieuhygiëne in Wageningen.

Sinds de zomer van 2011 liggen er 6 zonnepanelen op ons dak. De opbrengst van de panelen kan ik aflezen op de omvormer, onze elektriciteitsmeter loopt geregeld achteruit en onze elektriciteitsrekening is aanzienlijk lager geworden. Maar de zonnepanelen zelf heb ik nog nooit gezien, ze liggen op ons dak, boven de dakkapel en niet zichtbaar vanuit ons huis of de tuin. En Google Maps is niet meer vernieuwd sinds 2011, weet ik nu. Maar nu blijkt het programma Kaarten, vergelijkbaar met Google Maps, wél een recentere foto te hebben. En ja, daar staan ze op!

Benut de ruimte op je dak

In 2011 waren 6 zonnepanelen een heel gangbare keuze. We dachten niet eens na over de mogelijkheid om meer panelen op het dak te leggen. De laatste jaren is het een trend om meer zonnepanelen op je dak te leggen. Milieu Centraal gaat ervan uit dat de gemiddelde consument tegenwoordig 13 zonnepanelen op het dak legt. Hoe meer panelen je kiest, hoe goedkoper de prijs per watt-piek.

Mensen die veel panelen op hun dak leggen, moeten wel oppassen met de salderingsgrens. Lever je jaarlijks meer stroom aan het net dan wat je van het net afneemt, dan krijg je een lagere vergoeding voor het overschot dat je produceert. Om het stroomverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden op te wekken, namelijk 3.300 kWh per jaar, heb je aan 14 zonnepanelen voldoende.

Ons verbruik stijgt mee

Met de opkomst van duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld verwarming van de woning, maar ook vervoer, gaat elektriciteit echter een steeds grotere rol spelen. Een (hybride) warmtepomp om de woning te verwarmen, vergt zo’n 2900 kWh meer stroom. Daar heb je dan juist extra zonnepanelen voor nodig. En wat dacht je van de elektrische auto? Ook die kun je het beste laten rijden op stroom van je eigen zonnepanelen, en het verdubbelt al snel je elektriciteitsvraag.

Aantal zonnepanelen onder de loep

In de toekomst, die eigenlijk al is begonnen, zullen zonnepanelen een steeds grotere rol gaan spelen in de energievoorziening van woningen. Maar hoeveel mensen hebben nu eigenlijk al zonnepanelen gekozen? Volgens Milieu Centraal hadden eind 2015 ruim 400.000 huizen zonnepanelen. Daarmee heeft 6% van de Nederlandse huishoudens nu zonnepanelen op het dak en dat is 4 keer zoveel als in 2010. Om dit te berekenen gebruikten we gegevens over het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom van het CBS, in combinatie met een inschatting over het vermogen per paneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben. Ook moesten we aannames doen over de verdeling tussen daken van woningen en daken van onder andere bedrijven. Daarbij gingen we er van uit dat tweederde van alle panelen is geïnstalleerd op woonhuizen; de rest ligt op daken van bedrijven of boeren en in grootschalige zonneweiden.

Het aantal huishoudens met zonnepanelen is dus lastiger te bepalen dan je zou denken. Eigenlijk vreemd dat hier geen harde gegevens over zijn, en dat je moet werken met schattingen.

Maar dat ik er zelf 6 heb, weet ik nu zeker!

