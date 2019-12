Blog: ‘Voor de zon is volop ruimte’

Jorien de Lege is campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace en trots zonnepanelenbezitter.

Er zullen maar weinig landen in de wereld zijn waar zo veel wordt nagedacht over het grondgebruik als in Nederland. Elke vierkante meter lijkt wel een bestemming te hebben. Maar dat betekent nog niet dat het ‘vol’ is. Zeker niet als het gaat om zonne-energie. Alleen al op de daken is er een potentieel voor 66 gigawatt geïnstalleerd vermogen. Dat is genoeg om alle gebouwen in Nederland van stroom te voorzien. Het daklandschap in Nederland is één grote leegte, die vraagt om een zinnige (zonnige!) invulling.

Zonnevelden

En er is nog meer ruimte te maken voor de zon. In België en Duitsland zie je ze al veelvuldig: zonnevelden. Onaantrekkelijke of braakliggende terreinen worden omgetoverd tot zonfabriekjes. Stroken langs snelwegen, onverkoopbare bouwgronden en ongebruikte industrieterreinen worden gevuld met duizenden zonnepanelen. In Nederland heeft het even geduurd, maar ook bij ons worden er steeds meer projecten opgestart om zonnepanelen op de grond te plaatsen. In Purmerend verrijst binnenkort op een ongebruikt bedrijventerrein het grootste zonneveld van Nederland: 22.000 panelen (maar in Delfzijl staat een nog veel groter park op de rol). In Purmerend wordt de stroom via Vandebron aangeboden aan omwonenden. Maar iedereen kan zonneboer worden, want vooral de kleinschalige projecten bieden particulieren via lokale coöperaties de kans om mee te doen.

Subsidiepot

Zonnepanelen dalen nog steeds in prijs, waardoor het steeds aantrekkelijker wordt om zonnevelden aan te leggen. Rond de evenaar kan zonnestroom nu al voor €0,03 per kilowattuur opgewekt worden, daar kan geen enkele andere techniek tegenop. Zonder subsidie kan het in Nederland nog niet uit, dat duurt nog wel een paar jaar. Voor grotere projecten die door ontwikkelaars worden opgezet is de SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidiepot daarom de juiste weg, maar voor kleinere lokale initiatieven is de postcoderoosregeling een uitstekend instrument. Via deze regeling krijgen bewoners van een bepaald postcodegebied belastingverlaging bij collectieve opwek, wat de investering zeker de moeite waard maakt.

Exploitatie

In een jaar of 3 kan een zonneveld al gerealiseerd worden. Wat je nodig hebt, is een terrein van minimaal 2 hectare waar de gemeente een vergunning voor wilt afgeven. Kabels trekken is duur, dus bij voorkeur dicht bij een netwerkaansluiting. Het plaatsen van de panelen is ook een van de grotere kostenposten. Gelukkig gaan zonnepanelen lang mee, dus hoe langer ze kunnen blijven staan hoe meer opbrengst. En dan heb je natuurlijk nog een groep enthousiaste particulieren nodig, die via een coöperatie het veld willen exploiteren. Gemeenten faciliteren dit over het algemeen graag, want bewoners die zelf kunnen participeren in energieproductie in hun buurt staan hier een stuk positiever tegenover.

Rekening houden

Langs de snelwegen A20, A4 en A15 zijn de eerste zonnevelden van coöperaties al gerealiseerd of in aanbouw. Maar er zijn ook voorbeelden hoe het niet moet. In Arnhem werd aangekondigd dat op een weiland in Elderveld, waar eigenlijk nieuwbouw zou komen, nu een zonneveld zou worden aangelegd. De bewoners waren boos, vooral omdat hen niets gevraagd was. En ze waren bang dat hun uitzicht in het naastgelegen park verpest zou worden. Na een jaar protest trok de gemeente de plannen weer in en zette een website op waar burgers zelf locaties kunnen aandragen voor de 5 geplande zonnevelden. Op deze manier kan beter rekening gehouden worden met de wensen van omwonenden en de mogelijkheden om mee te delen in de velden.

Grond

Het blijft natuurlijk altijd een afweging of je de schaarse, ongebruikte grond in Nederland wilt volzetten met panelen. Eventuele schittering moet worden voorkomen, je wilt tenslotte geen verblinde voorbijgangers of treinmachinisten. Een goede studie naar de inpasbaarheid van de panelen in het landschap is dan ook van belang, net als onderzoek naar eventuele nadelige gevolgen voor de natuur. Maar als het zorgvuldig gebeurt kan een zonneveld meer bieden dan alleen energieproductie. Er zijn velden waar de panelen 75 cm boven de grond worden geplaatst, zodat eronder gras kan groeien en schapen het veld kunnen begrazen én tegelijk beschutting vinden tegen de zon. De biodiversiteit kan op een dergelijk veld de kans krijgen om te herstellen, als er de juiste mix aan grassen en bloemen wordt ingezaaid. Je kunt je voorstellen dat er op zo’n veld in 25 jaar een mooi biotoopje kan ontstaan.

Grasgroen

Zon krijgt terecht een plek in de energievoorziening van de toekomst. Particulieren verdienen daar een aandeel in. Niet alleen via de vele daken van Nederland, maar ook via al die andere vierkante meters die prima een zonbestemming kunnen krijgen. En nog meer goed nieuws: inmiddels zijn er zonnepanelen in alle kleuren van de regenboog. Er zijn al panelen in de kleur van dakpannen. Grasgroene panelen in het weiland lijkt me eigenlijk best een mooi gezicht.

Lees meer blogs in deze serie:

Lees meer: