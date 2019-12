Blog: Oudere zonnepanelen, vervangen of niet?

Mensen met een interessante kijk op zonne-energie bloggen voor de Consumentenbond. Deze keer Wilma Berends van Natuur & Milieu. Al in 2004 liet zij zonnepanelen plaatsen op haar woning, maar moderne panelen zijn veel efficiënter. Vervangen dus, of toch niet?

Wilma Berends is programmaleider energie in de gebouwde omgeving bij Stichting Natuur & Milieu. Ook is ze betrokken bij het project Slimwoner.nl: een website om consumenten te ontzorgen bij de verduurzaming van hun woning.

In 2004 gingen wij thuis een kleine uitbouw aan de woonkamer laten maken. Daarmee kregen we dan eindelijk een klein dakje op het zuiden met plaats voor zonnepanelen. Er bleken 4 zonnepanelen op te passen van 1,3 meter bij 0,65 meter (110 wattpiek per paneel). Die zonnepanelen van mij zijn inmiddels behoorlijk ouderwets.

Een nieuw paneel is -anno 2016- veel groter: meestal 1,65 bij 1,0 meter, maar grotere zijn er ook. Het vermogen van een paneel is inmiddels meer dan verdubbeld. Het kan hard gaan in 12 jaar!

Oude eraf, nieuwe erop?

Moeten wij thuis nu opnieuw investeren in zonnepanelen, en ons aanmelden voor de zonnepanelenactie van Consumentenbond of mijn eigen werkgever (Natuur & Milieu)? Voor een duurzame doener als mezelf toch wel een vraag. Wat bleek? Voor mijn dak heeft vervanging niet zo veel zin. Het vermogen per paneel mag dan meer dan verdubbeld zijn in die 12 jaar, maar ze zijn ook veel groter geworden. Er passen geen 4 moderne panelen op dat kleine dakje, tenzij ik ze ook voor het raam zet. Wie wil dat nou? Wij niet. En met minder dan 4 moderne panelen gaan wij niet echt heel veel meer zonnestroom opwekken dan we al doen.

Dus wij laten de zon op onze ouderwetse panelen zijn werk doen, de meter draait nog steeds regelmatig achteruit. We zijn tevreden. En onze stroom is duurzaam, want de andere stroom die we gebruiken kopen we van windmolens via een duurzame energieleverancier.

Spouwmuurvervuiling

In plaats van nieuwe zonnepanelen investeren we nu in energiebesparing: dak en vloer zijn inmiddels geïsoleerd. De muren vormen nog een uitdaging, want de bouwers hebben in de jaren dertig allemaal stukken steen en cement naar beneden laten vallen en niet opgeruimd. Die spouwmuurvervuiling moet eerst moet worden opgeruimd, voordat de spouwmuur geïsoleerd kan worden. Anders krijgen we vochtophoping, schimmel en andere narigheid. Niets menselijks is ons vreemd: dit laten we nog op even op het lijstje ‘wensen voor de toekomst’ staan.

Op naar 150 miljoen, maar ook windmolens nodig

Wij hebben er thuis maar 4, maar heel Nederland telt inmiddels superveel zonnepanelen: al 5 miljoen stuks! Je ziet ze ook steeds meer om je heen. Het is nog niet zoals in Duitsland, maar het begin is er. En het groeit iedere week door! Natuur & Milieu is daar heel blij mee, want zonnepanelen zijn duurzaam. Maar wij zijn pas echt tevreden als alle daken vol liggen.

In 2035 hopen we op 150 miljoen Nederlandse zonnepanelen. Dan kunnen alle (geschikte ) daken vol liggen. Zonnepanelen zijn in Nederland nuttig en welkom. Ze verduurzamen de elektriciteitsproductie en helpen zo mee de klimaatverandering te beperken.

Een kanttekening is wel op zijn plaats: met alleen zonnepanelen kunnen we niet alle elektriciteit produceren die we in Nederland nodig hebben. Windmolens zijn daarvoor ook nodig, op zee en op land, anders kan de Nederlandse elektriciteitsvoorziening niet helemaal duurzaam worden.

Als de Nederlandse elektriciteitsproductie geen CO 2 meer uitstoot hebben we een mooie stap gezet in de strijd tegen de klimaatverandering. Dan zijn er nog uitdagingen genoeg over. Helpt u ons met deze stap? Ligt uw dak al vol?

