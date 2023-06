Hoe weet ik of mijn dak geschikt is voor zonnepanelen?

De kans dat jouw dak geschikt is voor zonnepanelen is vrij groot. Je hebt geen dak op het zuiden nodig. Ook met een dak op het oosten of westen is het tegenwoordig aantrekkelijk om zonnepanelen te leggen.

De opbrengst van zonnepanelen is het grootst als ze:

Onder een hoek van 35 à 40 graden liggen.

Op het zuiden gericht zijn.

Niet in de schaduw liggen.

Wil je zeker weten of jouw huis geschikt is? Zodra het aanbod bekend is, kun je online een zonnepanelen-scan van homeQgo doen en de mogelijkheden bekijken.