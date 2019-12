GGZ tegen invoering eigen bijdrage

Nieuws|GGZ Nederland, de brancheorganisatie van de instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, is boos op demissionair minister Klink, omdat hij toch een eigen bijdrage wil invoeren voor de tweedelijns geestelijke zorg, waar onder meer de psychiatrische zorg onder valt.

Eerder beloofde de minister de Tweede Kamer dat hij de 110 miljoen die de bezuinigingsmaatregel oplevert, via een andere weg zou proberen te vinden. Maar nu dat niet lukt, wil hij alsnog een eigen bijdrage van €175 per behandeling invoeren.

GGZ Nederland reageert ontzet en spreekt van een discriminerende maatregel die grote groepen ernstig zieke mensen stigmatiseert en de drempel voor hulp onnodig hoog opwerpt.

Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland: 'Een eigen bijdrage voor de specialistische ggz discrimineert kwetsbare patiënten. Daarom is deze maatregel slecht voor de hele geestelijke gezondheidszorg, en roepen we als GGZ Nederland onze leden op niet mee te werken aan de uitvoering ervan. Wij hebben ons steeds bereid getoond om mee te denken met de minister over de noodzaak om de groei van de zorg af te remmen. Maar wij weigeren dat te doen over de ruggen van onze patiënten.'

Ook roept de brancheorganisatie Tweede Kamerleden op om vast te houden aan hun motie en de eigen bijdrage in de GGZ niet door te laten gaan.