Anno12 neemt bestaand zorgverzekeringspakket over

Rob Adolfsen, tot oktober 2010 bestuursvoorzitter bij Agis en mede-initiatiefnemer van Anno12, ziet deze beoordeling met vertrouwen tegemoet, vertelt hij aan de Consumentenbond. 'De grootste hobbel blijft de vergunning die we van De Nederlandse Bank (DNB) moeten krijgen.' Als die op tijd komt voor het nieuwe zorgverzekeringsjaar, dan is de kans groot dat Anno12 voor komend jaar een verzekering kan aanbieden.

Praktisch

De reden dat Anno12 een pakket van een andere verzekeraar,van wie ze de naam nog niet bekend willen maken, gaat aanbieden is vooral praktisch. De verzekeraar-in-spee heeft eerst een groep verzekerden nodig. Als die er komt, wil Anno12 voor 2015 met hen een eigen pakket samenstellen.

Het pakket dat Anno12 voor 2014 wil aanbieden, sluit volgens Rob Adolfsen zoveel als mogelijk aan bij de behoeften van geïnteresseerden. Het uitgangspunt van de verzekeringen van Anno12 is niet alles een beetje te verzekeren, maar vooral de grote zorgkosten te dekken, de zogenaamde ondraaglijke financiële risico's.

Internetpolis

Als de verzekering er komt, zal de verzekering als internetpolis worden aangeboden. Het gaat dan om een gemengde restitutiepolis. De vergoedingen voor zorgverleners waarmee geen contract wordt afgesloten zullen wel lager zijn dan voor zorgverleners waarmee wel een contract is afgesloten.

Geen selectie op kwaliteit

Anno12 is niet van plan om bij het afsluiten van contracten met ziekenhuizen, fysiotherapeuten of andere zorgverleners te gaan selecteren op kwaliteit. 'We gaan onze verzekerden wel informeren over de cijfers die bekend zijn over zorginstellingen en behandelaars, maar het oordeel laten we over aan de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)', ligt Adolfsen toe.

Anno12 heeft voor de aanvullende verzekeringen geen medische selectie. Enige uitzondering hierop is een tandartsverzekering.