Bij 4 verzekeraars betalen voor aanvullende verzekering kinderen

Nieuws|Verzekerden met een aanvullende verzekering bij Bewuzt, Menzis, ONVZ of PMA die hun kinderen mee willen verzekeren, moeten rekening houden met extra kosten. Deze verzekeraars hanteren namelijk voor één of meer van hun aanvullende (tandarts)verzekeringen een premie voor meeverzekerde kinderen.

Kinderen zijn altijd kosteloos verzekerd voor de basisverzekering. De basisverzekering dekt de meeste noodzakelijke zorg voor kinderen tot 18 jaar. Daarnaast zijn kinderen verzekerd voor zorg uit het aanvullende pakket van de ouder waarbij ze staan ingeschreven. Vaak is het daarom te raden om kinderen mee te verzekeren bij de ouder met de meest uitgebreide verzekering. Houd er rekening mee dat verzekeraars voor aanvullende verzekeringen dus wél extra kosten mogen rekenen voor kinderen.

Menzis en PMA doen dit enkel voor de meest uitgebreide tandartsverzekering. Voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar betaal je daar €13,50 per maand extra. ONVZ rekent voor kinderen tot 18 jaar voor de twee meest uitgebreide aanvullende verzekeringen extra kosten (€19 en €25,75 per maand). Bewuzt hanteert voor alle aanvullende polissen een premie voor meeverzekerde kinderen. De kosten voor kinderen tot 18 jaar variëren bij deze polissen van €0,50 tot €3 per maand.