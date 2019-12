CZ moet borstkankerlijst aanpassen

Nieuws|Zorgverzekeraar CZ moet van de rechter een uitleg aan zijn omstreden 'borstkankerlijst' toevoegen waarin in staat dat ziekenhuizen minimaal 150 operaties moeten uitvoeren om in de categorie 'goed' te kunnen komen, ook al is de zorg er uitstekend.

CZ publiceerde onlangs een lijst waarop ziekenhuizen die borstkankeroperaties uitvoeren worden ingedeeld in 4 categorieën: ziekenhuizen die de 'beste borstkankerzorg' leveren, ziekenhuizen die 'goed' scoren, 'beter kunnen' en die door CZ niet meer gecontracteerd worden voor borstkankerzorg.

De ziekenhuizen waarmee CZ geen afspraken meer maakt op het gebied van borstkankerzorg zijn het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen, het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, het Maasziekenhuis in Boxmeer en Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

Het Bethesda Ziekenhuis en het Scheper Ziekenhuis in Emmen spanden daarop een rechtszaak aan. De eerste omdat het door CZ bij de afraders is geplaatst, het Scheper Ziekenhuis omdat het in de categorie 'kan beter' staat.

De Bredase rechter vond echter dat CZ - bij gebrek aan eensgezindheid in de medische literatuur over een verband tussen het aantal operaties en de kans op sterfte - zelf mag bepalen op basis van welke criteria ze ziekenhuizen contracteert.

Ook het Slotervaartziekenhuis stapte naar de rechter omdat het in de categorie 'kan beter' is geplaatst en niet in 'goed'. Volgens CZ kan een ziekenhuis pas een goed oordeel krijgen als het minimaal 150 borstkankeroperaties per jaar uitvoert.

De Amsterdamse rechter kan daarin meegaan, maar vindt wel dat CZ die uitleg bij de lijst moet plaatsen, omdat ook in een ziekenhuis dat minder dan 150 ingrepen oer jaar doet, de zorg prima kan zijn.

De eis van het Slotervaartziekenhuis om de hele publicatie te verwijderen en rectificaties te zenden naar diverse media is afgewezen.