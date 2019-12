Consumenten kiezen voor laag eigen risico zorgverzekering

Nieuws|Van alle consumenten kiest 2 op de 3 voor het standaard eigen risico voor de zorgverzekering dat dit jaar is vastgesteld op €360. Dat blijkt uit de ruim 2400 reacties op een poll die wij hierover op de website plaatsten.

Van de deelnemers aan de poll is slechts 1 op de 5 van plan het eigen risico voor de zorgverzekering in 2014 te verhogen tot het maximum van €860. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Door het eigen risico vrijwillig te verhogen, krijg je een korting op de premie van de basisverzekering.

Slechts 4% van de mensen die de poll invulden, kiest voor een eigen risico tussen de €360 en de €860. En 11% van de deelnemers heeft nog geen keuze gemaakt voor 2014.

Vanaf-prijzen

Dit jaar adverteren veel zorgverzekeraars met vanaf-prijzen waarin de korting voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico is meegenomen. Voor consumenten die geen eigen risico van €860 willen, is het premiebedrag tot €20 per maand hoger.

Tips van de Consumentenbond

Kies niet voor een verhoging van je eigen risico als je voor 2014 meer zorgkosten verwacht te maken dan €360.

Als je kiest voor een verhoging van je eigen risico en bijvoorbeeld onverwacht toch in het ziekenhuis belandt, dan moet je het bedrag van je eigen risico wel kunnen missen. Kun je dat niet, kies dan niet voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico.

Je kunt ieder jaar beslissen om de hoogte van je vrijwillig eigen risico aan te passen. Zorgverzekeraars stellen hier geen vragen over.

Bij de meeste zorgverzekeraars kun je de hoogte van je vrijwillig eigen risico in stapjes van €100 verhogen tot het maximum van €860.

De korting die je krijgt voor een vrijwillige verhoging van je eigen risico met €100 varieert tussen de €40 en €50 per jaar. Als je kiest voor een maximaal eigen risico van €860, varieert de korting tussen de €200 en €250 op jaarbasis.

Zorgvergelijker 2014

