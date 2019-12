Huishoudens gemiddeld €2700 kwijt aan zorgverzekering

Nieuws|De zorgpremie die huishoudens in 2012 betaalden kostte gemiddeld €225 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bedrag is inclusief aanvullende verzekeringen en exclusief de inkomensafhankelijke bijdrage.