Interpolis schrapt vergoedingen

Interpolis wil alleen nog onvoorspelbare kosten die te hoog zijn om zelf te betalen, verzekeren. Te denken valt daarbij aan fysiotherapie en spoedeisende hulp in het buitenland.

Geen vergoeding voor bril

Alternatieve geneeswijzen en -middelen worden niet langer vergoed. Bovendien verdwijnen vergoedingen voor brillen, kraampakketten, inentingen voor verre reizen en plaswekkers uit de aanvullende verzekering.

Premie basisverzekering 2014

Interpolis verlaagt voor 2014 de premie van de basisverzekering naar €102,25 per maand. In ons premieoverzicht 2014 kun je zien welke zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering al hebben bekendgemaakt.

