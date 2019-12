Mantelzorg in aanvullende verzekering

Op verzoek van Mezzo - de vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers - is uitgezocht wat er in de aanvullende verzekeringen aan vergoeding is opgenomen voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor iemand uit de naaste omgeving die hulpbehoevend is. Als de mantelzorger ziek of op vakantie is, is er vervanging nodig.

Vervangende mantelzorg moet je meestal zelf betalen, maar je kunt er ook een aanvullende verzekering voor afsluiten. De vergoeding ervan zit vaak in de uitgebreidere pakketten en is niet onbeperkt, maar gemaximeerd tot bijvoorbeeld 15 of 21 dagen. Voor deze pakketten betaal je rond de €30 per maand.

Opvallend is dat alle verzekeraars die onder CZ vallen (CZ, CZdirect, Delta Lloyd en OHRA) geen enkele vergoeding bieden. Een enkele verzekeraar - waaronder Menzis - vergoedt naast vervangende mantelzorg ook een mantelzorgmakelaar of mantelzorgcursus.

