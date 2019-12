Ruim 30.000 Nederlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen

Wie voor de behandeling in Nederland meer dan 6 tot 8 weken moet wachten, heeft recht op volledige vergoeding van de verzekeraar om deze behandeling in een ander EU-land te laten uitvoeren. Vaak is daarvoor wel toestemming nodig van de zorgverzekeraar.

Toestemming zorgverzekeraar

De verzekerde moet wel eerst toestemming vragen aan zijn verzekeraar via het zogeheten E112- of S2-formulier, dat opvraagbaar is bij de zorgverzekeraar. Een behandelplan en kostenraming van de buitenlandse zorgverlener moeten met het formulier worden meegestuurd. De Consumentenbond heeft een handige checklist voor de aanvraag van medische behandelingen in het buitenland.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu