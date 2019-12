Stoppen met roken in basispakket

Nieuws|Zorgverzekeraar UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias) gaat als eerste in Nederland stoppen met roken vergoeden uit het basispakket.

Verzekerden moeten dan wel gebruik maken van de behandelmethoden van Stivoro, het expertisecentrum voor tabakspreventie.

In het basispakket worden 2 behandelmethoden van Stivoro opgenomen: een telefonische coaching en een erkende groepstraining met de naam ‘Pak je kans’.

In Nederland roken ongeveer 3,7 miljoen mensen, waarvan jaarlijks 1 miljoen proberen te stoppen. Bijna een kwart gebruikt een hulpmiddel of cursus. De kans van slagen is daardoor 2 tot 4 keer zo groot.