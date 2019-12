Zorgfraude moet uitgebannen worden

Nieuws|Fraude in de zorg moet met harde hand uitgebannen worden om de alsmaar stijgende zorgkosten betaalbaar te houden, vindt de Consumentenbond. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is onacceptabel dat de zorgpremies omhoog gaan, pakketten verkleind worden en het verplicht eigen risico extreem groeit, als er aan de andere kant alles behalve efficiënt en eerlijk met zorggelden om wordt gegaan. Het wordt hoog tijd dat er gekeken wordt naar de te behalen winst door aanpak van de verspillings- en fraudeproblemen'.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft aan dat er de afgelopen maanden honderden fraudemeldingen zijn binnengekomen. Het lijkt vaak mis te gaan in het declareren van ligdagen. Zorgaanbieders declareren dan bijvoorbeeld een overnachting, terwijl de patiënt helemaal geen overnachting in het ziekenhuis heeft gehad. Wat de Consumentenbond betreft is het niet alleen noodzakelijk om de gevallen die nu aan het licht komen aan te pakken, maar ook om maatregelen te treffen die deze fraude in de toekomst uitsluit.

Controleren rekeningen

Door consumenten een beter en vollediger overzicht te bieden van alle declaraties die door de zorgaanbieder bij de verzekeraar zijn ingediend, kan het inzicht in de zorgkosten volgens de Consumentenbond verbeterd worden. Nu maken onbegrijpelijke of nietszeggende rekeningen het consumenten lastig om een overzicht te krijgen van de kosten die ze maken. De Consumentenbond adviseert consumenten om de rekeningen die zij krijgen van hun zorgverzekeraar goed te controleren, ook als de kosten niet voor eigen rekening komen. Consumenten kunnen zo een belangrijke rol spelen in het opsporen en tegengaan van fraude in de zorg.