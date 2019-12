Zorgpremie 2013 iets lager dan in 2012

De gemiddelde zorgpremie daalde van €1226 in 2012 naar €1213 in 2013. Dit is vooral te danken aan het scherpere inkoopbeleid van zorg door zorgverzekeraars. Dit leverde een besparing op van in totaal €117. De pakketmaatregelen van de overheid en de jaarlijkse stijging van het zorggebruik verhoogden de premie weer met €104. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast in haar jaarlijkse marktscan van de zorgverzekeringsmarkt.

Het wisselen van zorgverzekeraar wordt steeds populairder. Eind vorig jaar stapte 8,3% van de mensen over, het hoogste percentage sinds 2007. Bij de Consumentenbond kun je nu ook eenvoudig je zorgverzekering vergelijken en direct overstappen.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit