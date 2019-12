Aantal-zorgverzekeringspolissen-gedaald

Nieuws|Voor verzekerden was er dit jaar keuze uit 61 polissen, 10 minder dan vorig jaar. De jarenlange stijging van het aantal polissen zet dit jaar dus niet door.

Het aanbod aan polissen ligt nu op ongeveer hetzelfde niveau als in 2012. Dit blijkt uit cijfers van Vektis, centrum voor informatie voor zorgverzekeraars.

Polisjungle

De Consumentenbond voert al geruime tijd actie tegen het enorme oerwoud aan zorgverzekeringspolissen. Door het grote aanbod is het voor consumenten lastig om een weloverwogen keuze te maken. Daarnaast blijkt er sprake te zijn van schijnkeuze. Polissen van hetzelfde verzekeraarslabel zijn vaak vrijwel identiek aan elkaar. De Consumentenbond pleit met de actie Polisjungle dan ook voor een sterke inperking van het polisaanbod, om zo meer duidelijkheid voor de consument te scheppen.

Overstappers

Vektis berichtte al eerder dat 6,3% van de verzekerden dit jaar is overgestapt van zorgverzekering. Nu zijn ook regionale verschillen bekend. Zeeuwen en Friesen blijven hun oude zorgverzekeraar het vaakst trouw, terwijl bewoners in het midden van het land het vaakst overstappen. Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is 34% minstens eenmaal van zorgverzekeraar gewisseld.

Keuzes binnen verzekering

Anno 2016 heeft driekwart van de verzekerden een naturapolis en is 83% aanvullend verzekerd. Daarnaast is er een stijging waar te nemen in het aantal mensen dat voor een vrijwillig eigen risico kiest.