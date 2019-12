Aanvullende zorgverzekering interessant voor mantelzorgers

Nieuws|Met een aanvullende zorgverzekering kunnen mantelzorgers in veel gevallen een vergoeding krijgen voor vervangende mantelzorg. De Consumentenbond heeft in opdracht van Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) uitgezocht welke kosten worden vergoed.

Een op de vijf volwassen zorgt meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden voor een ziek familielid of een hulpbehoevende bekende. Wanneer de mantelzorger zelf ziek is of met vakantie wil, moet de zorg worden opgevangen door een ander. Met een aanvullende verzekering kunnen de kosten voor deze respijtzorg gedekt worden.

Soms gratis

Niet voor iedere vorm van respijtzorg is een vergoeding vanuit de (aanvullende) zorgverzekering nodig. In bepaalde gevallen kunnen mantelzorgers de kosten bijvoorbeeld vergoed krijgen via de AWBZ. Ook bestaan er speciale regelingen die de zorg gratis aanbieden.

Regeltaken uitbesteden

Naast een vergoeding voor vervangende mantelzorg, zijn er ook aanvullende pakketten waarbij een vergoeding is opgenomen voor een mantelzorgmakelaar, die veel regeltaken kan overnemen. Dit zijn pakketten van: Energiek, Menzis, PMA, Salland, Turien&Co (VGZ), Univé, United Consumers, VGZ en ZEKUR.

Mantelzorgvakantie

Menzis en Zilveren Kruis Achmea bieden ook aanvullende pakketten aan waarin een mantelzorgarrangement wordt aangeboden. Met zo'n arrangement kunnen mantelzorgers er met of zonder lotgenoten of verzorgden op een speciaal georganiseerde (korte) vakantie.

Bekijk het complete vergoedingenoverzicht van aanvullende zorgverzekeringen die een dekking hebben voor (vervangende) mantelzorg.