Achmea als eerste met lijst ziekenhuizen

Achmea wil zijn klanten al voor 1 november informeren over de premies en polisvoorwaarden voor volgend jaar. Daarnaast zal dan ook bekend zijn in welke ziekenhuizen en zelfstandige klinieken een behandeling volledig vergoed wordt. Dat is opvallend, omdat tot nu deze informatie pas bekend werd als je al een polis had afgesloten.

Onderhandelingen

De onderhandelingen met ziekenhuizen, klinieken en zorgverleners als fysiotherapeuten waren meestal niet afgerond voor 1 februari, de datum waarop je een nieuwe jaarlijkse zorgverzekering afgesloten moet hebben. Dat kan betekenen dat je niet meer vrij bent in de keuze van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ziekenhuis. Weet je tijdig met wie je zorgverzekeraar afspraken gemaakt heeft, dan kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar die de zorgverlener van jouw keuze wel vergoedt.

Toezegging verzekeraars

Vanaf volgend jaar wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat zorgverzekeraars met alle ziekenhuizen en klinieken afspraken maken. Je kunt dan niet meer in elk ziekenhuis terecht. Daarom is het belangrijk te weten waar je aan toe ben vóórdat je een zorgverzekering afsluit. Achmea, de verzekeraar waar Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen onder vallen, is de eerste die toezegt daarover tijdig informatie te geven. Zorgverzekeraar Menzis laat weten vóór 15 november duidelijkheid te geven over álle zorgverleners waar afspraken mee zijn gemaakt, dus ook huisartsen en fysiotherapeuten. Uiterlijk 1 december is het bij CZ duidelijk bij welke zorgverleners je in 2013 terecht kunt. VGZ belooft dat op 15 november bekend is bij welke zorgaanbieders haar verzekerden níet terecht kunnen.