Achmea maakt premies 2013 bekend

Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea gaan volgend jaar hetzelfde bedrag per maand betalen als dit jaar. Dit is €108,25. Ook de premie voor de tandartsverzekeringen blijft gelijk. De aanvullende verzekeringen stijgen met 5% en 8%. Ook bij OZF Achmea en UMC Zorgverzekering verandert er niets aan de premie.

Nog niet alle zorgverzekeraars die onder het concern Achmea vallen, zijn met hun premies naar buiten gekomen. Verzekerden van Agis, Pro Life en FBTO zullen nog even moeten wachten.

Uiterlijk 16 november moet je het aanbod van je zorgverzekeraar in de bus hebben. Vervolgens heb je tot 31 december de tijd om op dat aanbod in te gaan of niet. Veel informatie over de wijzigingen in 2013 is bij ons in het Zorgverzekeringendossier te vinden.

Ook andere grote verzekeraars, zoals CZ en VGZ, hebben hun premie nog niet bekend gemaakt. Wil je voor 2013 kijken of je zorgverzekering goedkoper of beter kan? Meld je dan aan voor onze Zorgalert.