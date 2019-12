Achmea verhoogt meeste zorgpremies

Nieuws|Achmea verhoogt in 2015 de premie van de meeste zorgverzekeringen met enkele euro's per maand. Zilveren Kruis Achmea, grootste zorgverzekering binnen het Achmeaconcern, verhoogt de premie van de natura basisverzekering met €2,50 per maand en komt daarmee uit op een maandpremie van €102,45.

Premiestijging

De budgetpolis van Zilveren Kruis Achmea (Basis Budget) stijgt met €2,45 per maand naar €89,95. Bij de budgetpolis is de keuze in zorgverleners beperkt. Alleen bij de 44 ziekenhuizen en de zorgverleners waarmee Zilveren Kruis Achmea een contract heeft afgesloten, krijg je 100% van de zorgkosten vergoed.

Ook bij de andere zorgverzekeringen van Achmea stijgt de premie licht:

FBTO bood in 2014 een basisverzekering in de vorm van een combinatiepolis aan voor €88,50 per maand. Volgend jaar heeft FBTO een naturapolis en een restitutiepolis die allebei duurder zijn: De naturapolis kost in 2015 €92 per maand, een stijging van €3,50 per maand vergeleken met de combinatiepolis van 2014. Op jaarbasis is dat een toename van €42. De restitutiepolis kost €98,50 per maand.

bood in 2014 een basisverzekering in de vorm van een combinatiepolis aan voor €88,50 per maand. Volgend jaar heeft FBTO een naturapolis en een restitutiepolis die allebei duurder zijn: De naturapolis kost in 2015 €92 per maand, een stijging van €3,50 per maand vergeleken met de combinatiepolis van 2014. Op jaarbasis is dat een toename van €42. De restitutiepolis kost €98,50 per maand. Zorgverzekeraar OZF Achmea verhoogt de premie in 2015 met €2,25 per maand. De maandpremie komt hiermee uit op €103. De premies van de aanvullende en tandartsverzekeringen blijven ongewijzigd.

verhoogt de premie in 2015 met €2,25 per maand. De maandpremie komt hiermee uit op €103. De premies van de aanvullende en tandartsverzekeringen blijven ongewijzigd. De premie van de basisverzekering van Pro Life kost volgend jaar €102,45 per maand, een stijging van €2,50 per maand. De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 0,9%.

kost volgend jaar €102,45 per maand, een stijging van €2,50 per maand. De premies van de aanvullende verzekeringen stijgen met gemiddeld 0,9%. Ook de premie van de naturapolis (Select Zorg Plan) van Avéro Achmea komt op €102,45, een toename van €2,70 per maand. De restitutiepolis (Keuze Zorg Plan) stijgt met €2,85 naar een premie van €106,95 per maand. Ook de aanvullende verzekeringen worden duurder, afhankelijk van het gekozen pakket tussen de 1% en 6%.

Premiedaling

Opvallend is dat de premie van de restitutiepolis Basis Exclusief met €3,70 per maand daalt naar €106,25. De meeste zorgverzekeraars laten de premie van de restitutiepolis stijgen, en soms nog meer dan die van de naturapolis. Overigens zijn er ook zorgverzekeraars die een veel lagere premie voor de restitutiepolis vragen, zoals DSW (€95 per maand), Energiek en Salland (€99,95) en Ohra (€100,74).

Premiejagen

Achmea maakte over 2013 per verzekerde een bedrag van €131 winst. Met de actie Premiejagen heeft de Consumentenbond erop aangedrongen overtollige reserves terug te laten vloeien naar consumenten. Zo'n 50.000 consumenten steunden de actie, maar de zorgverzekeraars presenteren toch massaal premiestijgingen. Zorgverzekeraars hebben tot en met 19 november de tijd om hun nieuwe premies en voorwaarden bekend te maken.