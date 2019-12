ACM: consumenten ervaren minder keuze tussen zorgpolissen

Overstapgedrag

In 2018 is 11% van de consumenten overgestapt van zorgverzekeraar. Nog eens 11% heeft de verzekerde zorg (bij dezelfde zorgverzekeraar) aangepast. Ruim de helft van de consumenten (54%) heeft zich niet georiënteerd op een eventuele overstap. De overige 24% oriënteerde wel, maar is vervolgens niet overgestapt.

De belangrijkste redenen om niet over te stappen zijn:

Tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar (62%)

Goede service (41%)

Gunstige prijs (34%)

De top 3 redenen om wél te wisselen zijn:

Prijs (56%)

Dekking (26%)

Vrije zorgkeuze (17%)

Minder verschillen tussen basisverzekering waargenomen

Consumenten hebben minder vaak dan in 2017 het idee dat basisverzekeringen op laatstgenoemde drie punten van elkaar verschillen. De ACM onderzoekt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of er in 2017 en 2018 inderdaad minder verschillen waren tussen polissen dan daarvoor.

Ook bekijken zij of consumenten kunnen besparen op hun zorgverzekering door voor een vrijwel identieke, maar goedkopere polis te kiezen. De voorlopige analyse lijkt aan te tonen dat dit laatste inderdaad het geval is. Voor consumenten is echter lang niet altijd duidelijk in hoeverre overstappen kan lonen. Ruim de helft van de consumenten (57%) kan niet inschatten hoeveel zij kunnen besparen door over te stappen naar een een andere zorgverzekeraar.

Polisjungle

Dat consumenten weinig verschillen in het polisaanbod ervaren, vindt de Consumentenbond niet gek. Wij constateerden eind vorig jaar al dat er voor 2018 weer zogenoemde kloonpolissen op de markt zijn. Dit zijn polissen die (vrijwel) gelijk zijn wat betreft dekking, gecontracteerde zorgverleners en vergoedingspercentages voor niet-gecontracteerde zorg. Wij vinden dat die identieke polissen het polisaanbod onnodig groot en onoverzichtelijk maken. Met onze actie Polisjungle strijden we voor gelijke namen voor identieke polissen, om de schijnkeuze een halt toe te roepen en de zorgverzekeringsmarkt overzichtelijker te maken.