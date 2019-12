Mensen die veel zorg nodig hebben wisselen minder snel van zorgverzekeraar

Nieuws|Mensen die veel zorg nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld chronisch ziek zijn of langdurige revalidatie nodig hebben, stappen minder snel over naar een andere zorgverzekeraar dan mensen die aangeven geen zorg nodig te hebben. Dat blijkt uit de Zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Drempels bij overstappen

Mensen met een grote zorgvraag geven aan minder vaak over te stappen, omdat zij tevreden zijn over de service van de zorgverzekeraar. Daarnaast bestaat bij 18% van deze groep de angst dat zij door een andere zorgverzekeraar niet geaccepteerd zouden worden. 14% is bang voor extra kosten.

Bij mensen die geen zorg verwachten nodig te hebben liggen de percentages op 2% en 8%. Deze groep is ook minder tevreden over de huidige zorgverzekeraar.

Acceptatieprocedures

De angst om niet geaccepteerd te worden door een andere zorgverzekeraar is maar deels terecht. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht: verzekeraars moeten iedereen aannemen. Voor de aanvullende verzekering mogen verzekeraars mensen wél weigeren.

Toch geldt bij lang niet alle aanvullende verzekeringen een acceptatieprocedure. Wij zetten op een rijtje voor welke pakketten je rekening moet houden met medische selectie bij de acceptatieprocedure aanvullende verzekeringen en acceptatieprocedure tandartsverzekeringen.

De ACM spoort zorgverzekeraars aan duidelijker te communiceren wanneer er geen beperkende acceptatieregels zijn. Zo kunnen overstapregels voor mensen die veel zorg nodig hebben verdwijnen.

Verschillen basisverzekeringen

Uit de Zorgmonitor blijkt verder dat consumenten basisverzekeringen het meeste vinden verschillen in prijs (58%). Daarna volgen keuzevrijheid voor zorgaanbieders (36%) en dekking (31%).

Kloonpolissen

We constateren al jaren dat voor sommige verzekeringen de prijs de meest onderscheidende factor is. Afgelopen jaren waren er verschillende polissen op de markt met (bijna) dezelfde voorwaarden, maar met een andere naam en premie. Kloonpolissen noemen we die. Met de actie Polisjungle voeren wij actie tegen deze schijnkeuze op de zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer: