Consumenten: afrekening zorgkosten niet helder en niet solidair

Op de community van de Consumentenbond gingen consumenten met elkaar in discussie over de opbouw van zorgkosten. Het eigen risico was daarbij het meest prominente onderwerp. Voor een aantal deelnemers is het eigen risico dat iedere verzekerde heeft een goed middel om de totale zorgkosten te beperken.

Geen vast eigen risico

Toch overheerst het beeld dat een vast verplicht eigen risico oneerlijk uitpakt voor chronisch zieken en mensen met een laag inkomen. Door de deelnemers zijn dan ook verschillende alternatieven aangedragen, van het mogelijk maken om het eigen risico af te kunnen kopen (door een iets hogere premie) tot het inkomensafhankelijk maken van het verplichte eigen risico.

Niet solidair en nodeloos ingewikkeld

Sommige deelnemers hebben ook moeite met het vrijwillig eigen risico, waarmee verzekerden korting op hun premie krijgen. Dit zou niet solidair zijn met zieken. Ook de wildgroei aan polissen en aanvullende pakketten wordt genoemd als ondermijnend voor een solidair zorgverzekeringssysteem. Van consumenten wordt verwacht zich strategisch voor zorg te verzekeren. In de praktijk blijkt het bovendien erg ingewikkeld, door alle beperkende voorwaarden.

Zo meldt een discussiedeelnemer spijt te hebben van een uitgebreid aanvullend pakket: 'De eigen bijdrage die ik alsnog voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen en de tandarts moest betalen vind ik misleidend.'

Onduidelijkheid over kosten

Niet precies weten voor welke zorg je wel of geen vergoeding krijgt, uit moeten zoeken met welke zorgverleners je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, onverwachte beperkende voorwaarden in de aanvullende pakketten, het zijn een paar voorbeelden waar consumenten tegenaan lopen.

Een aantal deelnemers aan de discussie roept zorgverzekeraars op actiever te zijn in het aanbieden van een betalingsregeling in termijnen voor het eigen risico. Een creactief voorstel van een deelnemer aan de community: 'Ik heb mijn zorgverzekeraar weleens voorgesteld de optie aan te bieden om het eigen risico tegelijk met de premie te innen.

De verzekerde zou dan een paar procent korting moeten krijgen, omdat dit ook een kostenbesparing voor de verzekeraar kan zijn.'

ZorgAlert

Benieuwd naar de premie van uw zorgverzekering 2016? Door je aan te melden voor de ZorgAlert van de Consumentenbond houden we je op de hoogte van het belangrijkste zorgnieuws voor 2016. Met onze Zorgvergelijker kun je vanaf half november 2015 eenvoudig zien welke zorgverzekering het best bij je past en hoeveel je kunt besparen.