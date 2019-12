Anno12: Review

Op dit moment is de zorgverzekeringsmarkt voor 90% in handen van de 4 grote verzekeraars. Meer concurrentie op zorgverzekeringsmarkt is dan ook zeker welkom en de komst van Anno12 hebben we daarom met belangstelling afgewacht. Maar of Anno12 het verschil gaat maken voor de consument is nog de vraag.

Dat er eindelijk een nieuwe speler op de zorgverzekeringenmarkt is gekomen is zeker positief. Anno12 onderscheidt zich echter nog weinig van huidige zorgverzekeraars met een restitutiepolis. Het hoge bedrag dat op tafel gelegd moet worden om lid te worden van de coöperatie maakt de verzekeraar een dure keus, maar wie het initiatief een kans wil geven en het risico kan en wil lopen om verlies te leiden op het aandeel in de coöperatie heeft nu wel de mogelijkheid om actief mee te denken over de ontwikkeling van zijn of haar zorgverzekering.

Premies 2014 'te laag'

Al sinds 2012, vandaar ook de naam Anno12, is de nieuwe verzekeraar bezig om een zorgverzekering te lanceren. Vorig jaar leek het zover te zijn, maar haar introductie werd uitgesteld omdat de premies toen volgens initiatiefnemer Rob Adolfsen 'te laag' zouden zijn, waardoor Anno12 geen concurrerende premie in de markt kon zetten. Op dit moment is nog niet bekend welke premie Anno12 gaat vragen, maar de inhoud van de pakketten is wel bekend. De basisverzekering is wettelijk vastgesteld en is dus niet onderscheidend. Wat opvalt aan de aanvullende verzekeringen is dat die identiek zijn aan de pakketten van DSW in 2014. DSW heeft aangekondigd de premies voor 2015 niet te verhogen.

Niet goedkoop

Wat wel duidelijk is over de premie van Anno12 is dat leden een korting krijgen. Lid worden is niet goedkoop, een lidmaatschapscertificaat kost € 850. Voor mensen met een laag inkomen kan dit een drempel zijn. En omdat juist zij vaker hogere zorgkosten hebben, vroeg de SP aan minister Schippers (van VWS) of Anno12 hiermee niet te ver gaat. Het is namelijk wettelijk verboden om ongezondere mensen buiten de deur te houden.

Minister Schippers heeft geantwoord dat de verzekering van Anno12 voor iedereen toegankelijk is. De korting die Anno12-leden voor de basisverzekering krijgen, is maximaal 10% en dat is gelijk aan de maximale korting ook voor andere collectieven geldt. Er is dus geen sprake van risicoselectie.

Ook zonder lidmaatschap kan je dus (zonder de korting van 10% voor de basisverzekering) een zorgverzekering afsluiten bij Anno12. Wie een ledencertificaat koopt, is wel verplicht om zelf of iemand anders een zorgverzekering af te (laten) sluiten. Bij opzegging van de zorgverzekering bij Anno12 wordt de actuele waarde van het certificaat teruggestort. Het gaat echter om een beleggingsproduct waarbij het bedrag dus niet vast staat.

Winst voor leden en verzekerden

Volgens Anno12 zijn naast de premiekorting de belangrijkste voordelen van het ledencertificaat: het stemrecht binnen de coöperatie door gedeeltelijk eigenaarschap en het meedelen in 'mogelijke toekomstige resultaten'. Anno12 is er zelf duidelijk over dat het eigenaarschap momenteel nog grotendeels in handen is van investeerders. Wanneer Anno12 winst maakt, zal worden beoordeeld of er een bedrag terugvloeit naar de leden/verzekerden. De Consumentenbond deelt het standpunt dat overtollige reserves terug moeten vloeien naar de verzekerden.

Aanvullende verzekering niet bijzonder

Anno12 biedt 2 aanvullende verzekeringspakketten (Gewoon Bewust en Prima Bewust) die gelijk zijn aan de AV-Standaard en de AV-Top verzekeringen van DSW voor 2014. Dat voor deze pakketten geen medische selectie geldt en er een vergoeding voor tandartskosten bij zit is dus ook niet uniek. Net als bij de aanvullende verzekeringspakketten van DSW geldt dat er een redelijke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in het pakket maar dat de vergoeding voor tandartskosten erg ingewikkeld in elkaar zit doordat veel tandartsverrichtingen uitgesloten worden of beperkt vergoed worden.

Geen vrijwillig eigen risico

Bij Anno12 is het niet mogelijk om in ruil voor een premiekorting je eigen risico vrijwillig te verhogen. Volgens Anno12 ondergraaft een vrijwillig eigen risico de solidariteit omdat dit alleen interessant is voor gezonden mensen. Daarmee heeft Anno12 een punt, maar tegelijkertijd geven ze wel een korting van 2% aan mensen die de jaarpremie in 1 keer betalen in plaats van per maand.

Wat is Anno12?

De visie van Anno12 is dat de ontwikkeling van zorgkosten afhankelijk is van gedrag en wil daarom bewust gezond gedrag stimuleren en belonen. Dit zal nader uitgewerkt moeten worden in samenwerking met de leden van de coöperatie.

De zorgverzekering

Anno12 is opgericht als een coöperatie waarbij de leden inspraak hebben in het beleid en de koers van de organisatie. Je kunt lid worden door middel van het kopen van een lidmaatschapscertificaat, waarmee je een aandeel in de coöperatie koopt. Het lidmaatschap is gekoppeld aan een zorgverzekering bij Anno12.

Anno12 is een nieuwe zorgverzekeraar die een zorgverzekering biedt op restitutiebasis. Dit betekent dat je recht hebt op vergoeding van de kosten van zorg en vrij bent in de keuze van zorgverlener.

Naast de basisverzekering biedt Anno12 2 aanvullende pakketten aan. Hiervoor geldt geen medische acceptatieprocedure. De premiebedragen zijn op dit moment nog niet bekend, maar dezelfde pakketten kostten bij DSW €18,75 en €31,25 per maand.

Voorbehoud

Anno12 moet op 1 januari 2015 wel minimaal 10.000 leden hebben om te kunnen starten. Daarnaast meldt Anno12 in haar prospectus ledencertificaat dat minimaal 75% van de verzekerden een ledencertificaat moet hebben, dan wel gekoppeld moet zijn aan een ledencertificaat. Mocht dit niet lukken, dan krijgen de aanvragers automatisch een alternatief aangeboden (een verzekering van DSW) zodat ze verzekerd blijven.

