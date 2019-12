Anno12 gaat toch niet door in 2015

Nieuws|Anno12 heeft zich op 31 december teruggetrokken als nieuwe zorgverzekeraar. De verzekeraar had op 1 januari een minimumaantal verzekerden nodig van 10.000 maar die eis is onhaalbaar gebleken. Consumenten die een verzekering hadden afgesloten bij Anno12 krijgen volgende week automatisch een aanbod van DSW.

Het verzekeringspakket dat Anno12 voor 2015 op de markt wilde brengen is inhoudelijk identiek aan het verzekeringspakket van DSW. Maar het staat consumenten die een verzekering hadden afgesloten bij Anno12 ook vrij om voor 1 februari een zorgverzekering te kiezen en af te sluiten bij andere zorgverzekeraars.

Consumenten die een lidmaatschapscertificaat hebben gekocht bij Anno12 krijgen het volledige bedrag teruggestort. De komende periode beraadt Anno12 zich over de toekomst. Via Twitter speelt de verzekeraar al in op een mogelijk vervolg voor 2016.