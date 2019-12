Bekijk thuis ons webinar Zorgverzekering terug

Nieuws|Je zorgverzekering kiezen is best ingewikkeld. Verkeerde keuzes kunnen forse rekeningen opleveren. Hoe weet je waarop je moet letten? Bekijk ons online zorgseminar over de best passende zorgverzekering.

Zorgwebinar gemist?

Op 16 december verzorgde de Consumentenbond een webinar (online seminar) over het kiezen van een passende zorgverzekering. Ruim 700 consumenten volgden dit live. Heb jij het gemist? Dan kun je het nu terugkijken. Gewoon thuis, op de bank of achter je bureau. Het seminar is te bekijken op tablet of pc en duurt ongeveer 45 minuten.

Zorgexperts beantwoorden vragen

Tijdens het live webinar zijn honderden vragen gesteld aan onze zorgexperts. Veel vragen gingen over de contractering van zorgverleners, maar ook welke zorg al dan niet gedekt is in de basis- en aanvullende zorgverzekering.

Heb jij ook vragen? Stel ze dan direct aan de zorgexperts in onze Community. Hebben wij niet direct het antwoord, dan krijg je dat alsnog binnen een paar werkdagen.