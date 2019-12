Belangrijke wijzigingen zorgverzekeringspakketten

Nieuws|De Consumentenbond adviseert consumenten te letten op wijzigingen in het pakket van de huidige zorgverzekeraar. Veel consumenten houden namelijk hun huidige polis aan omdat ze daarmee tevreden zijn. Maar wie niet let op de aanpassingen van de premie, vergoedingen en voorwaarden kan voor onaangename verrassingen komen te staan. Een aantal opvallende wijzigingen in voorwaarden en vergoedingen hebben we voor je onder elkaar gezet.

Niets doen, toch andere zorgverzekeraar

Consumenten die een zorgverzekering hadden bij IZA of Energiek en zelf geen actie ondernemen, hebben vanaf 2016 toch een andere zorgverzekeraar. IZA is namelijk overgedragen aan VGZ en Energiek-verzekerden worden ondergebracht bij Salland. Je krijgt dan te maken met andere pakketten en voorwaarden. De IZA GezondSamenpolis (voor werknemers in de (semi-)overheidssector) blijft overigens wel bestaan.

Ziekenhuis-stoelendans

Wie een budgetverzekering afsluit, moet er rekening mee houden dat je slechts naar een beperkt aantal ziekenhuizen kunt voor planbare zorg. Welke ziekenhuizen dat zijn kan jaarlijks veranderen en dat is dit jaar bijvoorbeeld opvallend veel het geval bij Zilveren Kruis.

In 2015 kon je bijvoorbeeld met de Basis Budgetpolis terecht bij het UMC Groningen en het VieCuri Medisch Centrum in Venlo maar in 2016 niet. In 2016 kun je wel weer terecht bij de Zorgcombinatie Noorderboog in Meppel en het Flevoziekenhuis in Almere. Check daarom goed vooraf bij welke ziekenhuizen je terecht kunt in 2016 als je kiest voor een budgetpolis.

Zilveren Kruis

De Basis Zekerpolis van Zilveren Kruis was tot 2016 een combinatiepolis, waarbij niet alle zorg gecontracteerd moet zijn om een volledige vergoeding te krijgen. Vanaf 2016 is de Basis Zekerpolis een gewone naturaverzekering geworden.

FBTO

Wie gewend is de aanvullende modules van FBTO door het jaar heen aan en uit te kunnen zetten, moet ook opletten: vanaf 2016 kun je alleen nog de aanvullende modules afsluiten voor een heel kalenderjaar.

Menzis

De vergoeding vanuit de basisverzekering voor niet-gecontracteerde fysiotherapie is bij het Menzis BasisVoordeligpakket verlaagd van 75% naar 65%. Ga je met deze polis naar een niet-gecontracteerde fysiotherapeut, dan moet je al snel €10 per behandeling bijbetalen.

CZ

Bij CZ is de vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage voor hoortoestellen met €100 verlaagd in de aanvullende pakketten.

Gericht zorgverzekeringen vergelijken

Voor een compleet overzicht moet je nog altijd je polisvoorwaarden vergelijken. Ons advies is daarom om een vergelijker te gebruiken waarmee je jouw zorgwensen voor 2016 opgeeft. Je kunt dan makkelijker en gerichter polissen en voorwaarden vergelijken.

Tip: