Beëindiging aanvullende verzekering bij betalingsachterstand verschilt per verzekeraar

Nieuws|De eerste helft van dit jaar zijn er ruim 50.000 nieuwe wanbetalers opgegeven bij Zorginstituut Nederland. Eén van de consequenties van het hebben van een betalingsachterstand is het feit dat je aanvullende zorgverzekering door je zorgverzekeraar opgezegd kan worden. Bij navraag door de Consumentenbond bleken de zorgverzekeraars er verschillende regels op na te houden.

Beleid verzekeraars

ASR gaf aan de aanvullende polis op te zeggen na een betalingsachterstand van 2 maanden. Op dat moment is de verzekerde 2 keer op de achterstand gewezen.

gaf aan de aanvullende polis op te zeggen na een betalingsachterstand van 2 maanden. Op dat moment is de verzekerde 2 keer op de achterstand gewezen. DSW zegt de aanvullende verzekering op als de achterstand tot 3 maanden opgelopen is. Als er binnen 2 maanden hierna alsnog betaald is, wordt deze opzegging ongedaan gemaakt en is de klant weer aanvullend verzekerd.

zegt de aanvullende verzekering op als de achterstand tot 3 maanden opgelopen is. Als er binnen 2 maanden hierna alsnog betaald is, wordt deze opzegging ongedaan gemaakt en is de klant weer aanvullend verzekerd. VGZ zet de aanvullende polis stop nadat de betalingen 6 weken achterblijven. Na 3 weken achterstand ontvangt de verzekerde een eerste betalingsherinnering.

zet de aanvullende polis stop nadat de betalingen 6 weken achterblijven. Na 3 weken achterstand ontvangt de verzekerde een eerste betalingsherinnering. Achmea beëindigt de aanvullende polis na ongeveer 46 dagen betalingsachterstand. Op dat moment zijn er 2 aanmaningen de deur uitgedaan.

beëindigt de aanvullende polis na ongeveer 46 dagen betalingsachterstand. Op dat moment zijn er 2 aanmaningen de deur uitgedaan. Menzis stopt de aanvullende verzekering na een halfjaar. De verzekerde is na 2 en na 4 maanden gewaarschuwd.

stopt de aanvullende verzekering na een halfjaar. De verzekerde is na 2 en na 4 maanden gewaarschuwd. CZ hanteert minder harde regels. Er wordt per geval bekeken wat de consequenties van de betalingsachterstand voor de aanvullende verzekering zijn. Het uitgangspunt hierbij is te kijken naar wat iemand wél kan betalen.

Basisverzekering

Hoewel je zorgverzekeraar je aanvullende verzekering kan opzeggen bij een betalingsachterstand, is dit voor een basisverzekering niet het geval; je blijft verzekerd voor het basispakket. Het opzeggen van je huidige verzekering, of overstappen naar een andere verzekeraar is echter niet mogelijk zolang je een betalingsachterstand hebt.

