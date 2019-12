Betalingsachterstand zorgverzekering: nieuwe cijfers

Wanbetaler

Bij het niet betalen van de premie voor je zorgverzekering zal je zorgverzekeraar je betalingsherinneringen sturen. Wanneer je 6 maanden lang de premie voor je zorgverzekering niet betaalt, word je door je zorgverzekeraar aangemeld als wanbetaler bij Zorginstituut Nederland. Zij houden vanaf dan de premie in op je inkomen. Als je recht hebt op zorgtoeslag wordt deze gebruikt om de premie aan Zorginstituut Nederland te betalen.

Nog verzekerd?

Je blijft verzekerd voor de basisverzekering, maar een eventuele aanvullende verzekering mag door de zorgverzekeraar beƫindigd worden. Neem contact op met je zorgverzekeraar om zeker te weten of je nog aanvullend verzekerd bent.

Bestuursrechtelijke premie

Als wanbetaler betaal je een zogeheten bestuursrechtelijke premie aan Zorginstituut Nederland. De hoogte hiervan wordt jaarlijks vastgesteld, maar is hoger dan de premie die je normaal gesproken aan je zorgverzekeraar had betaald. Deze premie moet je betalen tot de schuld aan je zorgverzekeraar afgelost is en wordt maandelijks ingehouden op je inkomen. Wanneer je geen of onvoldoende inkomen hebt, moet je zelf de premie overmaken middels een maandelijks acceptgiro van het CJIB.

Schuld bij zorgverzekeraar

Let erop dat je met het betalen van de bestuursrechtelijke premie aan Zorginstituut Nederland niet je schuld bij je zorgverzekeraar aflost. De schuld bij je zorgverzekeraar dien je apart af te lossen. Probeer een betalingsregeling te treffen met je zorgverzekeraar. De schuld betreft niet alleen de niet-betaalde zorgpremies, maar ook bijkomende kosten, zoals rente, incasso, eigen risico et cetera. De betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het Zorginstituut Nederland stopt wanneer je de schuld aan je zorgverzekeraar hebt afgelost of wanneer je een regeling voor schuldhulpverlening getroffen hebt. Je wordt dan afgemeld als wanbetaler.

Niet opzegbaar

Wanneer je een betalingsachterstand hebt kun je je zorgverzekering niet opzeggen en kun je niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Pas als je achterstand weggewerkt is, is overstappen mogelijk.



