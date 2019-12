Boete voor 150.000 zonder zorgverzekering

Met de actie 'Zoek dekking' probeert het CZV de uithollende solidariteit onder het zorgverzekeringsstelsel te herstellen. Vooral jongeren, allochtonen en inburgeraars lopen onverzekerd rond. Hierdoor lopen de verzekeraars - en dus de zorg - €180 miljoen aan premies mis.

Verplicht

Een zorgverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Mensen die hier niet wonen maar wel werken en loonbelasting afdragen, moeten zich ook verzekeren. Dankzij een wetswijziging is de reeds bestaande verzekeringsplicht vervangen door een verplichting met een sanctie.

Boete

De boete voor onverzekerden bedraagt 30% van de premie van de basisverzekering en wordt geïnd als iemand 3 maanden na een aanmaning nog steeds niet is verzekerd. Uitgaande van hoogste basispremie over 2011 (€113 per maand) kan de boete oplopen tot €100.

Daarnaast moeten ook de achterstallige premies worden betaald. Deze sanctie kan nog één keer worden herhaald, waarna het CVZ de weigeraar aanmeldt bij een zorgverzekeraar en de premies inhoudt op salaris of uitkering. De boete geldt niet voor mensen die in de schuldsanering zitten, failliet zijn of anderszins geen inkomen hebben.

Zonder zorgverzekering kan niet-spoedeisende hulp worden geweigerd. Medische zorg die wel wordt verleend, is voor eigen rekening van de patiënt.

Meer informatie op www.ikzoekdekking.nl.