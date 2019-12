Constamed: Snel antwoord van je huisarts

Eerste indruk|Constamed is een online en mobiel platform dat zich richt op minder urgente medische vragen en klachten van patiënten waarvoor het niet nodig zou moeten zijn om naar de huisartsenpraktijk te komen. De vraag kun je in maximaal 250 tekens stellen aan één van de huisartsen die verbonden is aan Constamed. Een goed idee of toch liever naar je eigen huisarts?

Constamed: review

Inloggen met DigiD

Het lijkt makkelijk, inloggen met je DigiD om een niet-urgente medische vraag aan een huisarts te stellen. Omdat je inlogt met DigiD ontstaat de indruk dat het om een overheidsdienst gaat, maar uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat Constamed eigendom van een echtpaar met medische achtergrond is. De vele reclame op de radio geeft de indruk dat er op zijn minst een grote partij achter moet zitten die dit initiatief financiert. Informatie hierover is echter vooralsnog niet terug te vinden.

Privacy

Het invullen van een persoonlijk gezondheidsdossier brengt de nodige gevaren met zich mee. Dit zijn privacygevoelige gegevens en uit het privaybeleid van Constamed blijkt op geen enkele wijze dat deze organisatie hier verantwoordelijkheid voor neemt als die gegevens in verkeerde handen vallen. Het lijkt erop dat Constamed aan de gang wil met 'big data', omdat ze de gegevens willen verzamelen en bundelen.

Update: De Consumentenbond doet navraag bij Constamed en de organisatie garandeert nu en in de toekomst niets te doen met 'big data'. Ook zal de data niet verstrekt of verkocht worden aan derden.

De medische vragen die je kunt stellen zijn niet urgent zoals opgelopen blessures, keel- of hoofdpijn. Deze vragen kunnen vaak ook door de praktijkassistente van je eigen huisarts beantwoord worden. Online is veel van deze informatie te vinden op thuisarts.nl.

Er werken op dit moment zo weinig huisartsen mee aan Constamed dat de kans dat je vraag door je eigen huisarts wordt beantwoord voor verreweg de meeste consumenten vrijwel 0 is.

Kosten

Het stellen van een vraag is gratis, maar uiteindelijk betaalt de zorgverzekeraar. Dit wordt niet in rekening gebracht op je eigen risico. Of de zorgkosten in zijn geheel hierdoor stijgen of dalen is onduidelijk.

Uit onderzoek van Medisch Contact blijkt dat e-consulten een succes zijn. Ongeveer de helft van de huisartsen biedt het aan. In ruim een derde van de gevallen volstaat het antwoord van het e-consult. Vooral vrouwen maken er gebruik van.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert om het e-consult met je eigen huisarts te doen omdat deze rekening kan houden met je persoonlijke en medische omstandigheden. Ook voorkomt het dubbel werk als je alsnog op consult moet komen in de praktijk van je huisarts.

Conclusie

Op dit moment ziet de Consumentenbond de toegevoegde waarde van Constamed niet. Veel antwoorden op vragen kunnen zonder in te loggen met DigiD op thuisarts.nl gevonden worden en circa 50% van de huisartsen biedt al een vorm van e-consult aan binnen zijn eigen praktijk.

Een aantal privacygevoelige punten lijkt nog niet goed gewaarborgd en het is onduidelijk welke grote partij dit initiatief financiert. Als je gebruik wilt maken van een e-consult, doe dit dan bij je eigen huisarts.

Constamed. Ga jij een medische vraag via deze dienst stellen? Waarom wel of waarom niet? Reageer hieronder!



Wat is Constamed?

Constamed is een online en mobiel platform dat zich richt op minder urgente medische vragen van patiënten en klachten waarvoor het niet nodig zou moeten zijn om naar de praktijk te komen. Het platform is zowel online als mobiel op dit moment gratis beschikbaar.

Inloggen bij Constamed is alleen mogelijk met DigiD. Daarna moet een profiel aangemaakt worden waarbij er een persoonlijk gezondheidsdossier aangemaakt kan worden waarbij je zelf je medicijngebruik en klachtengeschiedenis kunt invullen. Het invullen van dit persoonlijk gezondheidsdossier is niet verplicht.

De vraag kun je in maximaal 250 tekens stellen aan één van de huisartsen die verbonden is aan dit initiatief. Het is ook mogelijk om foto's mee te sturen met je vraag. Als je eigen huisarts meedoet, zal je vraag ook aan hem of haar worden voorgelegd. Op dit moment doen er ruim 100 huisartsen mee van de duizenden die er in Nederland zijn.

Je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord. Als je niet tevreden bent met het antwoord van de huisarts op Constamed kun je een 'second opinion' aanvragen. Je vraag wordt dan aan een andere huisarts op Constamed voorgelegd.

Voor consumenten is de dienst gratis. Het e-consult wordt gedeclareerd bij je zorgverzekering en valt buiten je eigen risico.