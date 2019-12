Consument onderschat stijging zorgpremie

Volgens de onderzoekers onderschat 78 procent van de Nederlanders stijging van de zorgpremie. Gemiddeld genomen schatten zij de verhoging op 5,7 procent.

De werkelijke stijging in 2011 is echter veel groter: de basispremie wordt gemiddeld 10 procent duurder. Maar ook de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen gaan met 10 procent omhoog, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek.

Een gemiddeld gezin gaat daardoor circa 250 euro per jaar meer betalen voor de zorgverzekering. Het is de grootste stijging sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006. De voornaamste oorzaak van de forse premiestijging is het tekort van 3,4 miljard euro in het Zorgverzekeringsfonds van de overheid.