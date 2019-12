Consumentenbond bij Zorgspreekuur Telegraaf

Nieuws|De Telegraaf en DFT Geld houden maandag 15 december het jaarlijkse gratis Zorgspreekuur. Heb je een vraag over je zorgpolis, dan kun je die per e-mail voorleggen aan een tiental experts van Independer, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Kiesgoed.nl, ouderenbond ANBO en de Consumentenbond.

Zorgverzekeringdeskundigen van deze organisaties schuiven voor het vierde achtereenvolgende jaar aan op de redactie van De Telegraaf en beantwoorden daar per e-mail de binnengekomen vragen. Je kunt je vraag tot maandag 12:00 uur mailen naar: zorgvragen@telegraaf.nl. In de loop van die dag ontvang je per e-mail antwoord van een expert.

Ook dit keer zijn er nieuwe ontwikkelingen waarover je wellicht vragen hebt. Wel of geen aanvullende verzekering nemen of toch maar wat geld opzij zetten voor de fysiotherapeut? De experts van het jaarlijkse spreekuur kunnen dat haarfijn uitleggen. Ook vragen over de basisverzekering, budgetpolissen, eigen bijdrage, de tandarts en de vergoeding van zorgkosten in 2015 zijn welkom.

Meer informatie en tips over zorgverzekeringen vind je in het dossier Zorgverzekeringen.

Zorgverzekeringen vergelijken

Wil je weten of je goed zit bij je huidige zorgverzekeraar of dat een andere zorgverzekering beter bij je wensen voor 2015 past? Dan kun je je zorgverzekering vergelijken bij de Consumentenbond. Vaak kun je nog meteen overstappen ook.

Bekijk ook onze informatie over alle verschillende soorten verzekeringen.