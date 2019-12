Contracten verzekeraars met zorgverleners nog niet rond

Nieuws|De grote zorgverzekeringsconcerns Menzis, VGZ en Zilveren Kruis Achmea zijn nog in onderhandeling met zorgverleners over de contracten voor 2016, terwijl het zorgverzekeringsseizoen al is geopend en verzekerden sinds 19 november kunnen overstappen.

Zorgverzekeraars moeten hun zorgpremies en polisvoorwaarden elk jaar uiterlijk 19 november bekendmaken, zodat verzekerden genoeg tijd hebben om deze te vergelijken. Minstens zo belangrijk voor verzekerden is te weten of de zorgverzekeraar in 2016 een contract heeft met de zorgverlener(s) van hun keuze. Is dat contract er niet, dan moet er namelijk vaak fors worden bijbetaald, in 2016 tot wel 35% van de rekening.

Achmea nog in gesprek met ziekenhuizen

Deze informatie blijkt op 20 november bij Menzis, VGZ en Zilveren Kruis Achmea nog verre van compleet. Bij Zilveren Kruis Achmea lopen zelfs nog contractbesprekingen met een aantal grote ziekenhuizen. 'Met een aantal zorgverleners zijn we nog in gesprek, waaronder een aantal ziekenhuizen', meldt het concern. 'Zodra de gesprekken zijn afgerond vindt u deze zorgverleners in de zorgzoeker.' Volgens Zilveren Kruis is dit de schuld van de zorgverleners, die volgens het concern hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.

Bekijk het actuele percentage van gecontracteerde ziekenhuizen per zorgverzekeringsconcern. Het overzicht wordt tot 1 januari wekelijks bijgewerkt.

Consument niet duperen

De Consumentenbond wil dat consumenten zorgkosten volledig vergoed krijgen als zorgverzekeraar en de betreffende zorgverlener nu nog in onderhandeling zijn. Zorgverzekeraars hebben maanden de tijd gehad om hun contracten rond te krijgen en als zij daar te laat mee zijn, mag de consument niet de dupe worden.

Onduidelijk blijft overigens op welk moment de informatie op de website van Zilveren Kruis wel compleet zal zijn: nieuwe gecontracteerde zorgverleners worden namelijk stilzwijgend aan het bestaande bestand toegevoegd. Ook op de websites van VGZ en Menzis valt te lezen dat in november en december nog afspraken met zorgaanbieders kunnen worden gemaakt. CZ en Menzis zijn nog in onderhandeling met een aantal ziekenhuizen, maar hebben besloten dat ze alle ziekenhuiszorg in 2016 vergoeden.

Voor je een zorgverzekering afsluit voor 2016, is het dus belangrijk om alvast na te gaan of de verzekeraar waarbij je een polis wil afsluiten een contract heeft met jouw zorgverleners. Je kunt ook je zorgverzekering vergelijken bij de Consumentenbond.