COPD risicotest wordt veel gebruikt

Nieuws|Sinds november 2010 hebben bijna 130.000 mensen gebruik hebben gemaakt van de COPD-risicotest via internet. COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem.

Dit heeft het Astma Fonds gemeld. Iedereen kan via internet, www.astmafonds.nl, deze test doen. Aan de hand van acht vragen over onder meer rookgedrag en kortademigheid kan worden bepaald of iemand tot een risicogroep behoort. Tot op heden is bij 24 procent een hoog risico geconstateerd en bij 19 % een licht verhoogd risico. De eerste groep heeft het advies gekregen zich te melden bij de huisarts.

Bron: Astma Fonds