Cursus omgaan met dementie in basispakket UVIT

Nieuws|Zorgverzekeraar UVIT gaat vanaf volgend jaar in het basispakket een ‘dementiecursus’ opnemen. Deelnemers aan de cursus leren hoe ze kunnen omgaan met een partner of gezinslid dat aan dementie lijdt. Het is voor het eerst dat een dergelijke cursus zal worden vergoed door een verzekeraar.