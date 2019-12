CZ mag lijst borstkanker niet publiceren

Nieuws|Zorgverzekeraar CZ mag geen lijst publiceren met de prestaties van ziekenhuizen op het gebied van borstkanker. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald.

CZ maakte vorige week bekend dat ze vanaf 2011 de samenwerking met 6 ziekenhuizen op het gebied van borstkanker beëindigt, omdat ze ondermaats zouden presteren.

De zorgverzekeraar is van mening dat te veel ziekenhuizen behandelingen blijven doen waarin ze niet goed zijn. Die moeten zich meer gaan specialiseren in behandelingen waarin ze wel goed zijn, aldus CZ.

Vrijdag 1 oktober wilde CZ de lijst met ziekenhuizen publiceren, maar daar stak de rechter een stokje voor.

De vereniging van samenwerkende algemene ziekenhuizen (SAZ) had een kort geding aangespannen uit angst voor reputatieschade voor ziekenhuizen die matig of onvoldoende scoren op de lijst. Ook zou er onrust kunnen ontstaan bij patiënten die in deze ziekenhuizen behandeld worden. De rechter vond dit belang zwaarder wegen dan het publiceren van de lijst.

CZ heeft de ziekenhuizen beoordeeld aan de hand van eisen (indicatoren) die te maken hebben met medische kwaliteit en patiëntervaringen. Dat zijn bijvoorbeeld indicatoren als aantal operaties per chirurg, begeleiding door mammacare-verpleegkundige, een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling, bejegening en informatievoorziening.

Op basis hiervan bestempelt de Tilburgse zorgverzekeraar 6 ziekenhuizen als slecht, 60 ziekenhuizen als matig, 23 als goed en 4 als zeer goed op het gebied van borstkankerzorg.

CZ mag van de rechter de lijst wel publiceren als CZ wederhoor pleegt. Ziekenhuizen moeten meer tijd krijgen om te reageren op de kwaliteitsindeling.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in een reactie laten weten dat de zorg voor borstkanker in Nederland voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg.

