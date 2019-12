Wat is de CZ Zorgbewustpolis

Met de CZ Zorgbewustpolis, de nieuwe internetpolis van CZ, krijg je ruim €20 korting op je basisverzekering (€101, per maand) door het eigen risico op te hogen naar €500. De communicatie en declaratie verloopt online. De Zorgbewustpolis is uit de breiden met de aanvullende (tandarts)pakketten van CZ: Plus, Top, Excellent en Supertop en de aanvullende pakketten voor jongeren, 50-plussers en gezinnen.

Zorg in natura

De Zorgbewustpolis is een naturapolis, wat inhoudt dat zorgkosten in 100% vergoed worden als gebruikt wordt gemaakt van -door CZ- gecontracteerde zorgverleners. Wie vrije keus in zorgverleners wil, kan kiezen voor de relatief duurdere CZ Zorgkeuzepolis. Een andere naturapolis die CZ aanbiedt, is de Zorg-op-maat polis. Naast de internetpolis heeft CZ nog de internetvariant CZ Direct. Deze zorgverzekering is vooral gericht op jongeren.



CZ Zorgbewustpolis: review

Met de CZ Zorgbewustpolis sluit je een voordelige internetpolis af. Iedereen kan de polis afsluiten. Voor de aanvullende pakketten is er doorgaans geen medische acceptatie en geen wachttijd. Alleen voor het meest uitgebreide aanvullende tandartspakket (vanaf €32,30 per maand) wordt een tandartsverklaring gevraagd. Het grootste nadeel van deze polis is de gecontracteerde zorg: als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, kun je de kosten tot slechts 50% vergoed krijgen.

Bewust beperkt

Besparen kun je bij de CZ Zorgbewustpolis door het vrijwillig eigen risico op te hogen tot maximaal €500, je betaalt dan €81,27 in plaats van €101,90 per maand. Je kunt voor het eigen risico alleen kiezen voor €0 of de volle mep van €500. Samen met het verplichte eigen risico voor 2013 (€350) is je eigen risico dan €850.

De basispremie van de Zorgbewustpolis is €101,90, voor de vergelijkbare naturapolis CZ Zorg-op-maat betaal je €105,60 per maand. Tegenover deze premiewinst staat een beperkte vergoeding bij gebruik van niet-gecontracteerde zorg en de beperkte betalingsmogelijkheden (alleen via automatische incasso) en online communicatie. Ook kun je geen gebruikmaken van Best Doctors: een second opion via een (internationale) topspecialist, zoals bij Zorg-op-maat wel kan.

Niet-gecontracteerde zorg

Als je naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis gaat, worden de zorgkosten tot slechts 50% vergoed. Doorgaans is dit 70 tot 80% bij naturapolissen, bij de CZ Zorg-op-maatpolis is dit maximaal 75%. CZ wil met de Zorgbewustpolis verzekerden bewegen tot de zorgverleners waarmee de verzekeraar prijs- en kwaliteitsafspraken heeft gemaakt. In de lijst met gecontracteerde zorgverleners kun je de bestaande contracten en bijbehorende vergoedingen terugvinden (maximaal 100%).

Kijk wel altijd goed in de polisvoorwaarden. Bij internetpolissen is vaak niet alleen de communicatie online geregeld, maar ook het bestellen van medicijnen bijvoorbeeld (via een online apotheek). Bij de CZ Zorgbewustpolis is dit niet het geval en kun je bij een reguliere apotheek terecht.

Online polis

CZ Zorgbewust biedt als internetvariant meer opties dan internetpolis CZ Direct. De Zorgbewustpolis is als basisverzekering afsluitbaar met collectiviteitskorting en met de verschillende aanvullende dekkingen, in tegenstelling tot internetpolis CZ Direct. Ook is de polis zowel via internet als via tussenpersonen af te sluiten, bij CZ Direct polissen kan dit alleen direct via internet.

Met vragen over de Zorgbewustpolis kun je als verzekerde zowel online als offline terecht. Het verschil met de reguliere polissen van CZ, is dat communicatie richting klanten alleen digitaal verloopt. Declaraties zijn zowel schriftelijk als digitaal in te dienen, inzien kan alleen digitaal via een eigen online klantomgeving (‘mijn CZ’).

Conclusie

CZ Zorgbewust lijkt een prima internetvariant van de reguliere CZ Zorgpolis. Mits je doorgaans weinig ingewikkelde vragen hebt over je zorgpolis, digitaal je weg goed kunt vinden en als je je kunt vinden in de meer beperkte keus zorgverleners. Met de basispremie van €101,90 en maximale korting van ruim €20 biedt CZ met de nieuwe internetpolis een goede prijs, maar niet de scherpste prijs.

Vergelijk de CZ Zorgbewustpolis met meer dan 1000 andere polissen. Via de Zorgvergelijker sluit je een zorgverzekering af met flinke korting. Voor CZ is dit 5% op de basispolissen, voor de aanvullende verzekeringen wordt geen korting gegeven.