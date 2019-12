Digitaal zaken doen

Nieuws|Online zaken doen is handig. Je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt er op ieder moment terecht. Ook zorgverzekeraars gaan steeds meer over op de digitale communicatie.

Online zaken doen gebeurt in Nederland massaal. Zo gaat ruim 95% van de geldoverboekingen tegenwoordig elektronisch. En voor je het weet, heb je een digitale omgeving bij de gemeente, belastingdienst, energieleverancier en zorgverzekeraar.

De Consumentenbond heeft 15 zorgverzekeraars gevraagd hoe de communicatie met hun klanten verloopt. Bij Ditzo kan je vrijwel alleen digitaal terecht, bij andere verzekeraars kan je ook nog zonder internet uit de voeten. Met uitzondering van Delta Lloyd, Ditzo en Interpolis kan je bij de onderzochte verzekeraars zowel online als per post een offerte opvragen. Bij De Amersfoortse gaan andere zaken, zoals declareren van kosten, inzage in je eigen risico en een overzicht van de gemaakte kosten, alleen via de post. Ook Avéro Achmea en Interpolis zijn nog niet zover met hun digitale communicatie Bij andere verzekeraars zijn eerder genoemde zaken zowel online als via de post te regelen.

Wat je wel en niet online kan doen wisselt sterk tussen de verzekeraars. Let hier ook op als je overstapt naar een nieuwe zorgverzekeraar. Vanaf half november kan je alle zorgverzekeraars via de Consumentenbond vergelijken en met korting afsluiten. Meer informatie over online zaken doen is te lezen in de Geldgids van november. Deze is eenvoudig te bestellen via www.geldgids.nu.