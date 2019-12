DNB: aanvullende zorgverzekering bedreigd

Het is al jaren een trend: steeds meer mensen sluiten geen aanvullende zorgverzekering meer af om kosten te besparen. In 2006 was nog 93 procent aanvullend verzekerd, nu is dat 84 procent. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel. Verzekerden gaan pas een verzekering aan als zij verwachten zorg nodig te hebben in het komende jaar. Zodra de zorg geleverd is, zeggen ze de verzekering weer op. De aanvullende zorgverzekering lijkt hierdoor steeds meer op een 'abonnement' waarmee de gemaakte zorgkosten worden gedekt.

Nieuwe verdienmodellen

Het gevolg is dat sommige zorgverzekeraars nu al de dekking moeten verkleinen en medische selectie toepassen voor toelating tot de aanvullende verzekering. Hierdoor kan niet iedereen meer de zorg krijgen die in deze polissen wordt aangeboden. Zet deze ontwikkeling zich door, dan zouden zorgverzekeraars verlies gaan lijden op deze zorgpolissen en moeten ze op termijn wellicht worden afgeschaft, aldus de toezichthouder.

Zorgverzekeraars moeten nieuwe manieren bedenken waarmee zij én geld verdienen aan de aanvullende pakketten én meer tegemoet komen aan de wensen van verzekerden, stelt DNB. Bijvoorbeeld door meerjarige aanvullende verzekeringen aan te bieden of klanten korting te geven als ze een gezondheidsprogramma volgen.

Bereikbare en betaalbare zorg

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat de zorg niet alleen bereikbaar, maar ook betaalbaar blijft voor iedereen. Deze ontwikkeling - die op termijn kan leiden tot hogere kosten voor het basispakket - is dan ook zorgelijk en vraagt om een snelle en doelgerichte aanpak van zowel zorgverzekeraars als overheid. Lees ook onze tips voor je aanvullende verzekering.