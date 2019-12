Drie op de 10 Nederlanders wantrouwt zorgverzekeraars

Met een gemiddelde score van 7,4 scoren artsen en andere zorgverleners beduidend beter. Ook in patiëntenverenigingen is het vertrouwen hoger (6,9).

Negatieve publiciteit

Ruim driekwart van de Nederlanders geeft aan negatieve publiciteit te hebben opgepikt rondom zorgverzekeraars. Vooral onduidelijkheid rondom gecontracteerde zorg (66%), beperkte keuzevrijheid van zorgverleners (74%), onredelijkheid van zorgverzekeraars naar zorgverleners toe (61%) en hoge financiële reserves van zorgverzekeraars (72%) werden benoemd. Bij 19% van de Nederlanders leidde deze berichtgevingen tot een daling in vertrouwen in zorgverzekeraars. Deze negatieve publiciteit wordt vaker aan grote zorgverzekeraars dan aan kleine toegeschreven.

Eigen zorgverzekeraar

Opvallend is dat het vertrouwen van Nederlanders in hun eigen zorgverzekeraar veel groter is dan het vertrouwen in zorgverzekeraars in het algemeen (respectievelijk 7,3 en 5,9). Persoonlijke ervaringen met de eigen zorgverzekeraar zijn vaak positief. Dit beïnvloedt de mate van vertrouwen.

Belangrijke factoren

Factoren die bepalen of een zorgverzekeraar te vertrouwen is, zijn volgens consumenten integriteit (21%), competentie (21%), het hebben van dezelfde normen en waarden als de klant (18%), transparantie (16%), klantgerichtheid (16%) en stabiliteit (9%). Op integriteit, competentie en stabiliteit scoren zorgverzekeraars voldoende, maar op de overige drie factoren blijven ze achter.

Restitutieverzekeraars

Nederlanders hebben het meeste vertrouwen in restitutieverzekeraars. Deze verzekeraars scoren ook hoger op integriteit, klantgerichtheid en transparantie. Klanten van restitutieverzekeraars zijn daarnaast loyaler.

Betrokkenheid

Voor Nederlanders is het belangrijk dat de zorgverzekeraar maatschappelijk betrokken is en zich gedraagt naar de positie en verantwoordelijkheden die hij heeft in het zorgstelsel. Om vertrouwen te doen toenemen zouden zorgverzekeraars meer openheid moeten geven over vergoedingen en wat er met de premies gebeurt. Ook snellere reactie op vragen van klanten en het meedenken over en waarschuwen voor mogelijk verkeerde beslissingen kan het vertrouwen van de consument in zorgverzekeraars opkrikken.

Jouw ervaring

Deel jouw ervaringen met zorgverzekeraars met ons!