DSW verlaagt zorgpremie en eigen risico 2018

Nieuws|Net zoals voorgaande jaren is DSW de eerste zorgverzekeraar die zijn zorgpremie voor het komende jaar bekendmaakt. De Schiedamse verzekeraar verrast deze keer met een premieverlaging van €6 per jaar voor 2018.

Premieverlaging tegen verwachtingen in

De premie voor de basisverzekering van DSW gaat in 2018 €107,50 bedragen, tegenover €108 in 2017. De premieverlaging van DSW komt als een verrassing. Den Haag verwachtte juist een gemiddelde premiestijging van zo'n €82 op jaarbasis. Ook DSW zelf liet eerder weten een premiestijging te verwachten. Zij schatten de stijging toen in op €30. DSW-directeur Chris Oomen liet aan NOS weten dat de zorgkosten in de Miljoenennota te hoog geraamd zijn. Recente cijfers zouden een kostendaling laten zien.

Verlaging eigen risico

Verder verlaagt DSW het eigen risico voor zijn verzekerden met een symbolische €10 naar €375; het niveau van het eigen risico in 2015. De huidige hoogte van het eigen risico is volgens DSW niet te rechtvaardigen. Daarnaast wil de verzekeraar met deze verlaging duidelijk maken voorstander te zijn van een eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieken en gezonde mensen.

De Zorgverzekeringswet biedt de mogelijkheid tot het gedifferentieerd toepassen van het eigen risico. Dit betekent dat verzekeraars ervoor kunnen kiezen om (kosten van) zorg die door bepaalde zorgaanbieders wordt geleverd niet ten laste van het eigen risico te brengen. De Nederlandse Zorgautoriteit zal moeten beoordelen of DSW de verlaging van het eigen risico op deze manier terecht toepast.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond vindt het positief dat DSW goed naar de kosten van de zorg heeft gekeken en zijn reserves heeft ingezet om de premie te verlagen. Met de symbolische verlaging van het eigen risico probeert DSW de discussie rondom de hoogte van het eigen risico te beïnvloeden, maar dat is een politieke discussie waar wij ons niet in mengen.

